Cần Thơ điều chỉnh dự án Bệnh viện Ung bướu, tăng vốn thêm 344 tỷ đồng

Sáng 14/11, tại kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ với quy mô 500 giường.

Theo quyết định, dự án được điều chỉnh theo hai nội dung chính: cơ cấu nguồn vốn và tăng tổng mức đầu tư. Cơ cấu nguồn vốn sau điều chỉnh gồm: vốn vay ODA từ Chính phủ Hungary 272,049 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương 1.334 tỷ đồng và vốn đối ứng từ ngân sách địa phương 465,898 tỷ đồng.

Việc tăng tổng mức đầu tư thêm khoảng 344 tỷ đồng do chênh lệch tỷ giá, nâng tổng mức đầu tư dự kiến lên gần 2.100 tỷ đồng.

Ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ giải trình trước HĐND Thành phố. (Ảnh: Ngọc Dung)

Giải trình trước HĐND, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Hoàng Quốc Cường cho biết việc chuyển sang sử dụng vốn trong nước và điều chỉnh chủ trương đầu tư sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo dự án tiếp tục thực hiện đúng tiến độ.

Ông Đồng Văn Thanh Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cho biết, do hiệp định vay ODA đã hết hiệu lực nên dự án buộc phải chuyển sang sử dụng nguồn vốn trong nước, đồng thời phải điều chỉnh lại chủ trương đầu tư cho phù hợp.

Việc HĐND thông qua nghị quyết điều chỉnh lần này nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện hoàn thành dự án và sớm đưa bệnh viện vào vận hành, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của cả vùng. Ông Thanh cho biết thêm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao nhiệm vụ cho TP Cần Thơ phải hoàn thành dự án trong năm 2026.