Cận cảnh trạm thu phí bỏ hoang ở TP.HCM và Đồng Nai

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News cho thấy, cả ba trạm thu phí BOT trên quốc lộ 51 đều xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm bỏ hoang, trong khi lưu lượng xe cộ qua lại rất lớn. Nhiều hạng mục như thanh chắn an toàn, biển cảnh báo và tấm thép cabin bị hư hỏng nặng. Do trạm không còn hoạt động, phương tiện di chuyển qua làn hẹp với tốc độ cao, trong khi vạch sơn vàng – đen trên các trụ bê tông đã mờ bụi, gần như không thể nhận thấy vào ban đêm.