Cận cảnh loạt trụ sở sắp di dời khỏi nội thành Hà Nội

Video: Những công trình trên 'đất vàng' Thủ đô chuẩn bị di dời.
Tại kỳ họp thứ 28, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết ban hành danh mục di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở y tế, giáo dục và trụ sở các cơ quan, đơn vị trong đô thị trung tâm không phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP (đợt 1). Trong đợt 1 sẽ có 66 cơ sở sản xuất, trụ sở cơ quan, đơn vị thuộc diện di dời, trong đó, 51 cơ sở sản xuất công nghiệp và 15 trụ sở cơ quan, đơn vị.
Trong đó, khu đất của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long nằm trên đường Nguyễn Trãi (phường Khương Đình) với diện tích hơn 65.300 m² cũng nằm trong danh sách 9 cơ sở sản xuất công nghiệp theo Nghị quyết gồm: Công ty In báo Nhân Dân Hà Nội; Công ty TNHH MTV In báo Hà Nội Mới; Nhà máy Bia Hà Nội (Tổng Công ty Cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Hà Nội); Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long; Công ty TNHH MTV In và Thương mại Thông tấn xã Việt Nam; Nhà máy xe lửa Gia Lâm - Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội; Tổng kho xăng dầu Đức Giang - Công ty Xăng dầu khu vực I; Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Nông Nghiệp; Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam.
Công ty Thuốc lá Thăng Long (Vinataba Thăng Long) thành lập năm 1957 và được xem là cột mốc mở đầu cho ngành công nghiệp thuốc lá Việt Nam, hiện nay đã di dời nhà máy khỏi khu đất đắc địa trên đường Nguyễn Trãi. Doanh nghiệp hiện đã bàn giao mặt bằng cho dự án mới và hoàn tất chuyển hoạt động sản xuất về Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai.
Nhà máy Bia Hà Nội Habeco (Tổng Công ty Cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Hà Nội) là một trong những doanh nghiệp chuẩn bị di dời khỏi nội đô. Khu “đất vàng” trên đường Hoàng Hoa Thám hiện là trụ sở chính đồng thời là nơi sản xuất bia của doanh nghiệp. Tiền thân của Habeco là Nhà máy Bia Hommel do người Pháp xây dựng năm 1890. Năm 1958, Habeco cho ra đời chai bia đầu tiên do người Việt sản xuất. Từ đó, các dòng bia mang thương hiệu Habeco trở thành một phần trong văn hóa ẩm thực Hà Nội và được người tiêu dùng trong nước lẫn quốc tế ưa chuộng.
Tọa lạc trên những khu “đất vàng” của Hà Nội, Công ty In báo Nhân Dân (15 Hàng Tre) và Công ty TNHH MTV In báo Hà Nội Mới (35 Nhà Chung) cũng phải di dời trong đợt 1 này.
Công ty Xe lửa Gia Lâm có nhà máy nằm tại giao điểm của bốn tuyến đường sắt phía Bắc, trên đường Nguyễn Văn Cừ, với diện tích hơn 204.000 m² bao gồm trụ sở và các xưởng sửa chữa toa xe. Được thành lập năm 1905 dưới thời Pháp thuộc, nơi đây từng tạo ra nhiều sản phẩm là niềm tự hào của ngành đường sắt, như đầu máy hơi nước “Tự lực” hay đầu máy diesel “Đổi mới”.
Trong 42 cơ sở mới thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp buộc phải di dời có nhiều doanh nghiệp lâu đời như Công ty TNHH Nhà nước MTV Dệt Kim Đông Xuân, Công ty Bia Việt Hà, Công ty Sứ Viglacera Thanh Trì, Công ty Cổ phần X20, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông…
Lô đất của nhà máy Rạng Đông tại số 87-89 Hạ Đình, rộng 5,7 ha. Khu đất này nằm sát khu vực “Cao – Xà – Lá” và gần Công ty Giầy Thượng Đình trên trục đường Nguyễn Trãi.
Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông tiền thân là Nhà máy Rạng Đông, một trong 13 nhà máy được Chính phủ xây dựng sau ngày hòa bình. Từ thập niên 60 đến 80, thương hiệu Rạng Đông gắn bó với người tiêu dùng miền Bắc qua các sản phẩm như phích nước, bóng đèn tròn, huỳnh quang và đèn pha ô tô phục vụ kháng chiến. Đây cũng là giai đoạn hoàng kim của doanh nghiệp khi gần như không có đối thủ trên thị trường.
Nằm ở vị trí đắc địa trên mặt đường Minh Khai, Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân (tiền thân là Nhà máy Dệt kim Đông Xuân, thành lập năm 1959) thuộc diện phải di dời để đáp ứng yêu cầu quy hoạch của thành phố.
Từ cuối năm 1964 đến 1979, nhà máy chủ yếu sản xuất các mặt hàng phục vụ lực lượng vũ trang như áo mặc lót, áo chống rét cào bông, dây đai và dây đeo bi đông, dây băng đạn, túi lựu đạn, túi cơm, thắt lưng, găng tay, tất chống muỗi, màn cá nhân và chăn.
Cách đó không xa, cũng trên trục đường Minh Khai, Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà thuộc diện phải di dời theo quy hoạch của Hà Nội. Doanh nghiệp này từng nổi tiếng với hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm và đồ uống.
15 trụ sở cơ quan, đơn vị khác thuộc diện phải di dời, gồm: Công ty Cổ phần In Khoa học Kỹ thuật, Công ty Cổ phần Xây lắp và Cơ khí Cầu đường, Công ty Cổ phần Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Tràng An, Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình (Cadisun), Công ty Cổ phần Vicem Thương mại Xi măng…
Theo Nghị quyết, quỹ đất sau khi di dời sẽ được UBND thành phố lập kế hoạch và phương án sử dụng cụ thể. Tại khu vực nội đô lịch sử, đất sẽ ưu tiên dành cho không gian và công trình công cộng, không xây dựng nhà ở. Ở các khu vực khác thuộc đô thị trung tâm, sẽ ưu tiên phát triển công trình dịch vụ, văn hóa, công cộng, công viên cây xanh và hạ tầng thiết yếu phục vụ dân cư, bảo đảm đúng tiêu chuẩn được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.