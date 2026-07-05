Cận cảnh các trụ sở dôi dư ở Đắk Lắk sắp đấu giá làm đất ở, thương mại - dịch vụ

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại bộ máy, nhiều trụ sở cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk không còn nhu cầu sử dụng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc xử lý tài sản công dôi dư, địa phương đang triển khai phương án sắp xếp, xử lý và đưa nhiều khu đất vào đấu giá nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Theo Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có 727 cơ sở nhà, đất được chuyển giao về địa phương để quản lý, xử lý và khai thác. Trong số này, nhiều cơ sở đã được bố trí sử dụng phục vụ mục đích công, số còn lại được xây dựng phương án khai thác theo quy định.

Đối với 116 cơ sở do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch quản lý, khai thác nhiều cơ sở trong năm 2026. Đồng thời, tỉnh cũng tiếp tục bổ sung danh mục các khu đất đủ điều kiện để đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất.

Đáng chú ý, trong danh mục do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh công bố có hàng loạt trụ sở cơ quan của tỉnh Phú Yên (cũ), nay thuộc phường Tuy Hòa, được đưa vào kế hoạch đấu giá từ năm 2026.

Các cơ sở này từng là trụ sở của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Công Thương; Sở Dân tộc và Tôn giáo; Sở Nội vụ; Thanh tra tỉnh; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Báo Phú Yên; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Tư pháp; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Bảo hiểm xã hội cơ sở Tuy Hòa cùng nhiều đơn vị khác.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại số 5 Trần Phú, phường Tuy Hòa, rộng gần 2.000 m², được đề xuất đấu giá làm đất thương mại - dịch vụ với giá khởi điểm dự kiến hơn 35,8 tỷ đồng.

Trụ sở cũ Sở Công Thương tỉnh Phú Yên cũ tại 78-80 Lê Duẩn, phường Tuy Hòa, có diện tích hơn 4.131 m², được đề xuất đấu giá làm đất thương mại - dịch vụ với giá khởi điểm dự kiến gần 59,94 tỷ đồng.

Trụ sở của Sở Dân tộc và tôn giáo tỉnh Phú Yên cũ đang đề xuất đấu giá trong năm 2026.

Theo định hướng của tỉnh, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, các khu đất này sẽ được đấu giá quyền sử dụng đất để phát triển đất ở, thương mại - dịch vụ theo quy hoạch. Nhiều khu đất có vị trí thuận lợi, nằm trên các tuyến đường trung tâm, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và khả năng kết nối giao thông tốt, được kỳ vọng sẽ thu hút các nhà đầu tư.

Sở Tài chính cho biết, đối với 611 cơ sở nhà, đất được giao UBND các xã, phường quản lý, đến nay đã có 610 cơ sở được xử lý. Trong đó, 69 cơ sở được bố trí làm trụ sở cơ quan, 108 cơ sở được sử dụng làm thiết chế văn hóa, thể thao và công trình phục vụ cộng đồng, 11 cơ sở được bố trí cho các đơn vị tạm sử dụng. Ngoài ra, có 397 cơ sở đang được triển khai khai thác theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP.

Ông Lê Danh Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, cho biết việc tiếp nhận, sắp xếp và khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất sau chuyển giao là giải pháp quan trọng nhằm tránh lãng phí tài sản công, đồng thời tạo thêm nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển.

Theo kế hoạch, việc đấu giá các trụ sở dôi dư sẽ được triển khai từ năm 2026. Đây được kỳ vọng sẽ là nguồn lực quan trọng để phát triển đô thị, hình thành các khu đất ở, thương mại - dịch vụ mới, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh.