Cận cảnh 4 khối quân đội quốc tế nghiêm trang diễu binh qua Quảng trường Ba Đình

Sáng nay 30/8, tại buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, sự xuất hiện của 4 khối quân đội nước ngoài đã thu hút sự chú ý đặc biệt của đông đảo người dân có mặt trên các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình.