Quân nhân Trung Quốc lần đầu diễu binh tại Quảng trường Ba Đình

Sáng 30/8, buổi tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Lễ diễu binh có sự tham gia của hơn 16.300 quân nhân với 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an.
Lần đầu tiên, 120 quân nhân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tham gia đội hình diễu binh A80.
Đoàn cán bộ và chiến sĩ Trung Quốc gây chú ý bởi chiều cao nổi trội, trung bình trên 1,8m, đội hình đồng đều và ấn tượng.
Hôm qua (29/8), 120 cán bộ, chiến sĩ Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đến Hà Nội bằng máy bay vận tải quân sự Y-20.
Đội hình khối quân nhân Trung Quốc trong lễ tổng duyệt sáng nay.
Quân nhân Trung Quốc trong khối tham gia diễu binh.
Dịp 30/4, đoàn 118 quân nhân Trung Quốc cũng đến Việt Nam tham gia diễu binh 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, theo lời mời từ Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Cùng với khối quân nhân Trung Quốc, trước đó 3 khối quân nhân quốc tế gồm: Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia đã có mặt tại Hà Nội tham gia lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80. Trong hình là khối quân nhân Nga trong buổi tổng duyệt sáng 30/8.
Khối Quân đội nhân dân Lào tham gia diễu hành trên các tuyến phố chính của Hà Nội trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân.
Các chiến sĩ thực hiện động tác vung tay dứt khoát, thể hiện tác phong kỷ luật đặc trưng của quân đội Campuchia.