Quân nhân Trung Quốc lần đầu diễu binh tại Quảng trường Ba Đình

Sáng 30/8, buổi tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Lễ diễu binh có sự tham gia của hơn 16.300 quân nhân với 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an.