Cần 1,4 triệu tỷ đồng để giảm ùn tắc giao thông Hà Nội

(VTC News) -

Chiều 21/10, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức hội thảo đề án tổng thể “Giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo”.

Phát biểu tại hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thạo, Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội - đại diện đơn vị tư vấn nghiên cứu đề án cho biết, đơn vị tư vấn đưa ra 11 nhóm giải pháp, trong đó có 116 biện pháp, nhiệm vụ cụ thể như: Phát triển hệ thống đường sắt đô thị, vận tải hành khách công cộng; Quản lý nhu cầu giao thông; Kiểm soát phương tiện hiện có; Tổ chức giao thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông; Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm...

Đơn vị tư vấn xác định nhu cầu kinh phí tối thiểu thực hiện đề án giảm ùn tắc khoảng gần 1,4 triệu tỷ đồng, tương đương gần 53 tỷ USD, phân theo giai đoạn.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thạo, Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội.

Giai đoạn 2025 - 2030 ước khoảng 569.040 tỷ đồng (tương đương 21,6 tỷ USD) với tỷ trọng dành cho đầu tư đường sắt đô thị chiếm 57,1%, hạ tầng đường bộ chiếm 37,8%.

Giai đoạn 2031 - 2035 ước khoảng 828.068 tỷ đồng (tương đương 31,4 tỷ USD) với tỷ trọng dành cho đầu tư đường sắt đô thị chiếm 79,2%, hạ tầng đường bộ chiếm 17,6%.

Ông Thạo cho biết, mật độ dân số trên địa bàn Hà Nội cao gấp 8,2 lần mức trung bình của cả nước.

Đặc biệt, mật độ dân cư phân bố không đồng đều và tập trung cao tại khu vực nội thành; một số khu vực có mật độ rất cao như tại quận Đống Đa (cũ) lên tới 38.000 người/km2.

Toàn thành phố có khoảng 9,2 triệu phương tiện cơ giới đường bộ các loại, trong đó xe máy chiếm khoảng 86%.

TP Hà Nội quản lý hơn 8 triệu phương tiện các loại (bao gồm 1,1 triệu ô tô, 6,9 triệu xe máy) và khoảng 1,2 triệu phương tiện cá nhân (ô tô, xe máy) từ các tỉnh, thành phố khác lưu thông trên địa bàn TP.

Tốc độ gia tăng phương tiện hàng năm khoảng 4-5%, cá biệt tới 10%/năm, vượt xa mức tăng về hạ tầng giao thông hàng năm trung bình theo tỷ lệ 0,3-0,5%.

Trong khi đó tỷ lệ diện tích đất dành cho giao thông theo diện tích đất xây dựng đô thị hiện nay mới đạt hơn 12% (chỉ tiêu quy hoạch 20-26%); tỷ lệ diện tích đất cho giao thông tĩnh dưới 1% (chỉ tiêu quy hoạch 3-4%). Hà Nội cũng mới đáp ứng 8-10% nhu cầu đỗ xe trên toàn thành phố.

Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đạt 19,5% nhu cầu (thấp hơn nhiều chỉ tiêu quy hoạch 30-55%) với 153 tuyến xe buýt, 1 tuyến buýt BRT và 2 đoạn tuyến đường sắt đô thị mới đưa vào khai thác 21,5km,... là các nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội.

Ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia nhận định, tất cả các giải pháp tháo gỡ ùn tắc giao thông cần đi liền với quy định của pháp luật để việc triển khai được nhanh chóng, không vướng mắc. Đồng thời, đề án cần thực hiện phân bố, mở rộng khu vực dân cư ra ngoài.

Trước mắt có thể làm nhiều giải pháp như tối ưu hóa tổ chức giao thông, tổ chức quản lý đỗ xe, tổ chức theo hướng ưu tiên liên tục cho giao thông đi bộ - vận tải công cộng, tối ưu hóa đèn tín hiệu, phân tách làn xe máy tại các trục có thể, tổ chức giao thông khu vực trường học, quản lý tốc độ, phân làn, ứng dụng camera giám sát phát hiện vi phạm và xử phạt nguội... Hà Nội đang rất nỗ lực trong việc thực hiện các giải pháp này và đã thu được nhiều kết quả tích cực.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT TP Hà Nội.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT TP Hà Nội nhận định, nguyên nhân ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố đã được làm rõ, do vậy căn cứ thực tiễn hiện tại để đưa ra những giải pháp trước mắt và giải pháp lâu dài.

Về giải pháp trước mắt, Đại tá Trần Đình Nghĩa cho rằng cần khảo sát thật cụ thể cơ sở hạ tầng, đèn tín hiệu giao thông, làm tốt chức năng phân làn, phân luồng giao thông đối với những tuyến đường đủ điều kiện và tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng văn hoá giao thông cho người dân.

Về giải pháp lâu dài, Đại tá Trần Đình Nghĩa cho rằng cần có quy hoạch cụ thể về xây dựng, mật độ xây dựng phải phù hợp với hạ tầng giao thông. Ngoài ra, khuyến khích người dân tham gia giao thông bằng phương tiện cộng và quản lý chặt chẽ hè phố, lòng đường.