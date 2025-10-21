Đề xuất kiểm soát xe cá nhân, từng bước hạn chế phương tiện vào nội đô Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 21/10, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức hội thảo Đề án tổng thể “Giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo”.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh: “Giảm ùn tắc giao thông là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết và có tính đột phá của nhiệm kỳ mới, thể hiện quyết tâm chính trị và yêu cầu đổi mới tư duy trong quản lý đô thị”.

Từ đó, lãnh đạo TP Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng điều hành, tập trung phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến đường vành đai, trục hướng tâm, cầu vượt, hầm chui, bãi đỗ xe ngầm và các công trình giao thông tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn chỉ đạo tại hội thảo.

Bên cạnh đó, TP Hà Nội giao Sở Xây dựng đẩy mạnh phát triển vận tải hành khách công cộng, mở rộng mạng lưới xe buýt, đường sắt đô thị, tàu điện ngầm, bảo đảm kết nối thuận tiện và an toàn cho người dân; Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành giao thông, giám sát, phân luồng, xử lý vi phạm và cung cấp thông tin thời gian thực cho người tham gia giao thông.

Sở Xây dựng có nhiệm vụ điều tiết và kiểm soát hợp lý phương tiện cá nhân, từng bước hạn chế xe cơ giới vào khu vực trung tâm, song song với chính sách khuyến khích sử dụng phương tiện xanh, thân thiện môi trường; Nâng cao ý thức và văn hóa giao thông của người dân, xây dựng nếp sống đô thị văn minh, an toàn; Huy động đa dạng nguồn lực xã hội, kết hợp ngân sách Nhà nước, vốn tư nhân và hợp tác quốc tế, bảo đảm tính khả thi, bền vững của các dự án giao thông trọng điểm.

Hà Nội hiện có hơn 8 triệu dân, cộng thêm khoảng 1,2 triệu người thường xuyên sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn. Số lượng phương tiện cơ giới đạt trên 9,2 triệu chiếc, trong đó xe máy chiếm hơn 86%, tăng bình quân 4-5% mỗi năm. Thêm khoảng 1,2 triệu phương tiện từ các địa phương khác lưu thông hằng ngày khiến hạ tầng giao thông luôn trong tình trạng quá tải.

Tỷ lệ đất dành cho giao thông mới đạt khoảng 12,13% (thấp hơn nhiều so với quy hoạch 20-26%), trong khi diện tích đất dành cho giao thông tĩnh chưa đến 1%. Ùn tắc kéo dài không chỉ gây thiệt hại về thời gian, chi phí, năng lượng mà còn ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe và hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại của Thủ đô.

Tại hội thảo, đề án tổng thể do Sở Xây dựng chủ trì đã phân tích sâu nguyên nhân, thực trạng và đề xuất 10 nhóm giải pháp trước mắt và lâu dài, trong đó nhấn mạnh 6 vấn đề quan trọng:

Phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến đường vành đai, trục hướng tâm, cầu vượt, hầm chui, bãi đỗ xe ngầm.

Đẩy mạnh vận tải hành khách công cộng, mở rộng mạng lưới xe buýt, đường sắt đô thị, tàu điện ngầm, kết nối đa phương tiện thuận tiện.

Ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, giám sát, phân luồng, xử lý vi phạm, cung cấp thông tin thời gian thực.

Kiểm soát phương tiện cá nhân, từng bước hạn chế xe cơ giới vào khu vực trung tâm, khuyến khích phương tiện xanh, thân thiện môi trường.

Nâng cao văn hoá giao thông và ý thức người dân, xây dựng nếp sống đô thị văn minh, an toàn.

Huy động nguồn lực xã hội, kết hợp ngân sách nhà nước, vốn tư nhân và hợp tác quốc tế, đảm bảo tính khả thi và bền vững.

Quang cảnh hội thảo.

Ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, những ý kiến đóng góp sẽ là cơ sở quan trọng để Sở tổng hợp, tiếp thu và hoàn thiện Đề án tổng thể giảm thiểu ùn tắc giao thông giai đoạn 2025 -2030 và những năm tiếp theo, trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và triển khai thực hiện.

Sau hội thảo, Sở Xây dựng sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến, đề xuất của các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức chính trị - xã hội trong, ngoài nước để tiếp tục hoàn thiện Đề án tổng thể “Giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo”, trình UBND Thành phố xem xét phê duyệt vào cuối năm 2025 để tổ chức triển khai thực hiện với quyết tâm giảm thiểu ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường, xây dựng hệ thống giao thông vận tải thủ đô xanh, văn minh, hiện đại.