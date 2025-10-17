Campuchia thông tin về 'công dân Hàn Quốc mất tích'

(VTC News) -

Theo đó, Tổng cục Cảnh sát Quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Campuchia cho hay, một số tin tức gần đây do truyền thông của Hàn Quốc và các nguồn nước ngoài đưa ra là sai lệch và không chính xác.

Thông cáo Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Campuchia nêu rõ, những thông tin chưa chính xác, gây ra sự nhầm lẫn về bản chất của các vụ việc và có nguy cơ tổn hại tới tinh thần hợp tác giữa cơ quan cảnh sát của Campuchia và Hàn Quốc.

Hình ảnh 3 nghi phạm bị truy tố vì tội giết một sinh viên Hàn Quốc tại Campuchia. (Ảnh: Khmer Times)

Thông cáo đề cập đến thông tin được trích dẫn trong bài viết đăng trên báo Korea Times của Hàn Quốc vào hôm 14/10. Theo đó, tờ Korea Times dẫn lời quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay, từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Campuchia tiếp nhận tổng cộng 330 đơn trình báo về các đường dây tội phạm có tổ chức chuyên thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến và bắt cóc người Hàn Quốc.

Quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay, tính đến tháng 8, vẫn còn khoảng 80 công dân Hàn Quốc mất tích tại Campuchia.

Theo thông cáo Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Campuchia, nước này tiếp nhận được yêu cầu chính thức từ Đại sứ quán Hàn Quốc về thông tin liên quan đến tổng cộng 118 công dân Hàn Quốc được báo cáo mất tích, bao gồm 3 phụ nữ trong năm nay.

Trong số 118 trường hợp, 40 người được xác nhận đã rời khỏi Campuchia, trong khi 2 người không có dữ liệu nhập cảnh hoặc xuất cảnh được ghi nhận trong hệ thống xuất nhập cảnh của Campuchia.

Trong khi đó, đối với 76 người còn lại - những người không có hồ sơ xuất cảnh khỏi Campuchia, nước này sẽ điều tra kỹ lưỡng và thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để tìm kiếm những người với sự quan tâm cao nhất.

Bên cạnh đó, thông cáo từ Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Campuchia cũng cho hay, từ đầu năm đến nay, chính quyền Campuchia nhận được 52 yêu cầu hỗ trợ liên quan đến công dân Hàn Quốc, bao gồm tổng cộng 60 cá nhân (trong đó có 9 phụ nữ), được gửi thông qua Đại sứ quán Hàn Quốc, các cá nhân và gia đình họ.

Campuchia đã giải quyết thành công 35 trường hợp liên quan đến 40 cá nhân (bao gồm 4 phụ nữ), trong khi 3 trường hợp liên quan đến 5 cá nhân vẫn chưa được giải quyết. Các cơ quan chức năng Campuchia tiếp tục tiến hành các cuộc điều tra liên quan đến các trường hợp còn lại.

Hôm 16/10, Phnom Penh thông báo trục xuất 59 người Hàn Quốc làm việc tại các tụ điểm lừa đảo ở Campuchia, sau khi Seoul cử phái đoàn tới nước này. Đây là những người làm việc trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Campuchia và họ bị trục xuất vào ngày 17/10.

Hàn Quốc cũng vừa cấm công dân nước này tới một số khu vực ở Campuchia và cử nhóm công tác đặc biệt tới Campuchia để thảo luận về các vụ việc liên quan đến những lời mời làm việc giả mạo và trung tâm lừa đảo, vốn liên quan đến các công dân Hàn Quốc.