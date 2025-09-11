Cải tiến mới tiện lợi, siêu ngon, chuẩn gu mẹ bầu từ Morinaga E-Okasan

(VTC News) -

Bên cạnh dạng hộp thiếc truyền thống, người tiêu dùng có thể sử dụng sản phẩm với dạng thanh pha nhỏ tiện lợi, và dạng hộp uống liền. Cùng với sự cải tiến về quy cách đóng gói là những cải tiến vượt trội về hương vị nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn mới về dinh dưỡng và gu chọn thực phẩm khi mang thai của phụ nữ Việt hiện nay.

Người tiêu dùng Việt Nam có thể dễ dàng tìm trên kệ hàng 03 sản phẩm mới Morinaga Eokasan bao gồm hộp uống liền Thức uống dinh dưỡng Morinaga E-Okasan hương Vanilla và 2 sản phẩm thực phẩm bổ sung Morinaga E-Okasan dạng thanh tiện lợi hương trà sữa và hương cà phê.

E-Okasan là dòng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng được nghiên cứu đặc biệt cho phụ nữ mang thai và cho con bú, cung cấp cân bằng các loại vitamin và khoáng chất thiết yếu như canxi, axit folic và chất xơ.

Đón đầu xu hướng mẹ bầu ưu tiên chọn lựa các sản phẩm ít đường, vị thanh nhẹ, dễ uống, nhất là trong giai đoạn ốm nghén, Morinaga E-Okasan ra mắt hương vị mới bao gồm 3 hương vị trà sữa, cà phê, và vanilla thanh nhạt, siêu ngon, chuẩn gu mẹ bầu. Morinaga E-Okasan còn bổ sung các loại vitamin và khoáng chất đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cho mẹ bầu bên cạnh bữa ăn hàng ngày, cho thai kỳ khỏe mạnh hơn.

Dạng hộp uống liền tiện lợi vừa cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, vừa bổ sung vitamin và khoáng chất cần thiết bên cạnh bữa ăn hằng ngày, giúp mẹ bầu chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Đây là bước tiến mang tính chiến lược tiếp nối thành công của sản phẩm thực phẩm bổ sung Morinaga E-Okasan hộp thiếc (800g, dạng bột). Kể từ khi ra mắt vào tháng 1/2024, sản phẩm đã nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ vị ngọt nhẹ, hương thơm dễ chịu, dễ uống trong suốt thai kỳ.

Nhằm lan tỏa và truyền cảm hứng về một thai kỳ khỏe mạnh, tinh thần thư thái và lạc quan, Morinaga thường xuyên tổ chức các sự kiện ý nghĩa dành cho cộng đồng các mẹ bầu. Đây không chỉ là hoạt động giúp các mẹ gắn kết sâu sắc hơn với thai nhi, mà còn giúp các mẹ giảm căng thẳng và mệt mỏi trong suốt thai kỳ.

Kết hợp với chiến lược sản phẩm tập trung vào hương vị và tăng cường tính tiện lợi, Morinaga mang đến trải nghiệm dinh dưỡng trọn vẹn, giúp mẹ bầu tận hưởng hành trình thai kỳ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Để hiện thực hoá mục tiêu, MLV hoàn thiện bộ 03 Morinaga E-Okasan với dạng lon thiếc, thanh và hộp uống liền bao gồm: "THỨC UỐNG DINH DƯỠNG MORINAGA E-Okasan", "THỰC PHẨM BỔ SUNG MORINAGA E-Okasan HƯƠNG TRÀ SỮA" và "THỰC PHẨM BỔ SUNG MORINAGA E-Okasan HƯƠNG CÀ PHÊ".

Tự hào với hơn 100 năm kinh nghiệm nghiên cứu chuyên sâu về sữa mẹ và dinh dưỡng nhi khoa, Tập đoàn Morinaga Milk Nhật Bản đã khẳng định vị thế vững chắc tại thị trường Việt Nam với hơn 10 năm phân phối sữa công thức sản xuất tại Nhật Bản. Morinaga Milk Nhật và MLV cam kết tiếp tục đồng hành và cải thiện sức khỏe mẹ bầu cùng em bé thông qua các sản phẩm dinh dưỡng đáng tin cậy trong thai kỳ và giai đoạn nuôi con.

Thức uống dinh dưỡng Morinaga E-Okasan

Phân loại: Thức uống dinh dưỡng (cho phụ nữ mang thai & cho con bú)

Ngày ra mắt: dự kiến phân phối toàn quốc từ tháng 9/2025.

Hương vị: Vị vani thanh nhẹ dễ uống ngay cả khi khẩu vị thay đổi hay chán ăn trong thai kỳ. Độ ngọt và dư vị cũng được tối ưu dựa trên khảo sát 100 mẹ bầu Việt Nam (24–35 tuổi, mang thai 6 tuần tuổi).

Đặc điểm: Hương vani thanh nhạt, thơm ngon và giàu dinh dưỡng.

Sản phẩm này được phát triển bởi Tập Đoàn Morinaga Milk Industry Group

Sản xuất và chịu trách nhiệm bởi Morinaga Nutritional Foods Việt Nam theo tiêu chuẩn chất lượng cao và hệ thống quản lý an toàn của Morinaga Milk Nhật Bản, phân phối độc quyền bởi Morinaga Lê Mây Việt Nam.

Kiểm soát chất lượng: Sản xuất tại nhà máy Morinaga Nutritional Foods Việt Nam (trụ sở Thái Nguyên) theo tiêu chuẩn chất lượng cao và hệ thống quản lý an toàn của Morinaga Milk Nhật Bản.

Thực phẩm bổ sung Morinaga E-Okasan

Hương vị: Hương Trà sữa, Hương Cà Phê

Danh mục: Thực phẩm bổ sung Morinaga E-Okasan dành cho phụ nữ mang thai và các thời kỳ khác

Quy cách đóng gói: 1 hộp (20g × 10 thanh) × 12 hộp/thùng (có bán lẻ từng hộp tại cửa hàng).

Ngày ra mắt: Bắt đầu mở bán rộng rãi từ 08/2025.

Lựa chọn hương vị: Thỏa sức chọn lựa giữa 2 hương vị Trà sữa hoặc café thanh nhạt, siêu ngon phù hợp cho mẹ bầu trong suốt thai kỳ.

Đặc điểm nổi bật:

Không chứa caffeine, an toàn cho mẹ trong suốt thai kỳ và giai đoạn cho con búBổ sung 17 loại vitamin & khoáng chất thiết yếu cùng chất xơ và oligosaccharideThiết kế dạng thanh tiện lợi, dễ dàng pha với nước nóng hoặc nước thường.