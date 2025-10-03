(VTC News) -

Bồn rửa bát là một trong những khu vực được sử dụng thường xuyên nhất trong căn bếp. Hàng ngày, chúng ta rửa chén đĩa, rau củ...tất cả đều đi qua đường ống thoát nước. Tuy nhiên, chính sự tiện lợi này lại tiềm ẩn một vấn đề lớn đó là đường ống thoát nước ở bồn rửa bát rất dễ bị tắc nghẽn và bốc mùi hôi khó chịu.

Nguyên nhân chính gây ra tình trạng này là do sự tích tụ của các chất thải hữu cơ. Dầu mỡ, cặn thức ăn, tóc, xà phòng và các tạp chất khác sẽ dần dần bám vào thành ống, tạo thành một lớp mảng bám dày.

Lớp mảng bám này không chỉ thu hẹp đường kính ống, gây tắc nghẽn mà còn là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển, tạo ra khí sulfur hydride và các hợp chất gây mùi hôi thối khó chịu bốc ngược lên.

Để tránh những phiền toái này, việc nắm vững cách vệ sinh đường ống thoát nước ở bồn rửa bát định kỳ và đúng cách là vô cùng cần thiết.

Đường ống thoát nước ở bồn rửa bát là một phần quan trọng của căn bếp, cần được vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ.

Dấu hiệu đường ống thoát nước cần được vệ sinh

Nước thoát chậm: Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất. Nước trong bồn thoát đi chậm hơn bình thường, có thể ứ đọng lại một lúc.

Mùi hôi khó chịu: Mùi hôi thối, mùi cống bốc lên từ bồn rửa, đặc biệt là khi bạn không sử dụng bồn trong một thời gian.

Tiếng kêu lạ: Khi nước thoát, bạn có thể nghe thấy tiếng ục ục hoặc các âm thanh lạ từ đường ống.

Nước không thoát được: Tình trạng tắc nghẽn hoàn toàn, nước bị ứ đọng trong bồn.

Khi thấy những dấu hiệu này, bạn cần tiến hành thông tắc bồn rửa chén và vệ sinh đường ống ngay lập tức.

Cách đơn giản vệ sinh đường ống thoát nước bồn rửa bát

Dưới đây là cách vệ sinh đường ống thoát nước ở bồn rửa bát bằng những nguyên liệu sẵn có trong bếp, thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe:

Mẹo 1: Sử dụng baking soda và giấm

Baking soda (natri bicarbonate) là một chất kiềm nhẹ, khi kết hợp với giấm (axit axetic) sẽ tạo ra phản ứng hóa học mạnh mẽ, sủi bọt. Phản ứng này giúp phân rã các mảng bám hữu cơ (dầu mỡ, cặn thức ăn) và đẩy chúng trôi xuống.

Thực hiện: Đổ khoảng 1/2 cốc baking soda xuống miệng cống, sau đó từ từ đổ tiếp 1/2 cốc giấm trắng xuống bạn sẽ thấy phản ứng sủi bọt mạnh. Nhanh chóng đậy nắp cống hoặc dùng vật nặng chặn lại để giữ áp suất bên trong ống. Để yên trong khoảng 30 phút đến 1 giờ.

Cuối cùng, xả lại bằng nước sôi (khoảng 1-2 lít) để cuốn trôi các chất bẩn đã được phân rã.

Lưu ý, chỉ dùng nước sôi nếu đường ống thoát nước của bạn là kim loại hoặc chịu nhiệt tốt. Với ống nhựa PVC, nên dùng nước nóng khoảng 60-70°C.

Mẹo 2: Sử dụng baking soda và muối (kết hợp nước sôi)

Muối có khả năng ăn mòn nhẹ và làm tăng hiệu quả của baking soda trong việc phân rã chất bẩn. Nước sôi giúp hòa tan dầu mỡ.

Thực hiện: Trộn đều 1/2 cốc baking soda với 1/4 cốc muối. Đổ hỗn hợp này xuống cống. Đổ khoảng 1-2 lít nước sôi (hoặc nước nóng 60-70°C) xuống cống. Để yên trong ít nhất 30 phút, hoặc tốt nhất là qua đêm. Xả lại bằng nước sạch để làm sạch mảng bám dầu mỡ.

Mẹo 3: Sử dụng nước chanh hoặc vỏ cam quýt (khử mùi)

Axit citric trong chanh và các tinh dầu trong vỏ cam quýt có khả năng khử mùi hôi và kháng khuẩn nhẹ.

Thực hiện: Đun sôi vỏ cam, chanh hoặc quýt với nước, đổ nước này xuống cống khi còn nóng (ấm) hoặc đổ trực tiếp nước cốt chanh xuống cống, điều này giúp loại bỏ mùi hôi khó chịu và mang lại hương thơm tự nhiên. Đây là cách khử mùi hôi cống nhà bếp hiệu quả.

Sử dụng dụng cụ hỗ trợ và phòng ngừa tắc nghẽn

Bên cạnh các nguyên liệu tự nhiên, bạn có thể kết hợp sử dụng dụng cụ hỗ trợ và thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Dùng dây lò xo hoặc cây thông tắc thủ công: Với các trường hợp tắc nghẽn nặng do tóc hoặc vật cứng, bạn có thể dùng dây lò xo chuyên dụng để luồn sâu vào ống, kéo hoặc đẩy vật cản ra ngoài. Thao tác cẩn thận để không làm hỏng đường ống.

Sử dụng lưới lọc rác ở miệng cống:Đặt một tấm lưới lọc rác bằng inox hoặc nhựa vào miệng cống bồn rửa bát để ngăn chặn tóc, cặn thức ăn lớn, dầu mỡ đông đặc và các vật thể khác rơi xuống ống thoát nước, đây là biện pháp phòng ngừa tắc nghẽn hiệu quả nhất, thường xuyên vệ sinh lưới lọc rác.

Tránh đổ dầu mỡ xuống bồn rửa: Dầu mỡ là nguyên nhân chính gây tắc nghẽn. Sau khi nấu ăn, hãy đổ dầu mỡ thừa vào chai hoặc hộp và vứt vào thùng rác, tuyệt đối không đổ xuống bồn rửa bát bởi dầu mỡ khi nguội sẽ đông đặc lại, bám vào thành ống và gây tắc nghẽn.

Xả nước nóng định kỳ: Mỗi tuần một lần, đổ khoảng 1-2 lít nước nóng xuống cống để giúp làm tan chảy dầu mỡ bám trên thành ống.

Nếu đã thử các cách vệ sinh đường ống thoát nước ở bồn rửa bát tại nhà nhưng tình trạng tắc nghẽn hoặc mùi hôi vẫn tiếp diễn, bạn nên liên hệ với thợ sửa ống nước chuyên nghiệp bởi có thể có vật cản lớn, tắc nghẽn sâu trong hệ thống ống hoặc đường ống bị hư hỏng cần được xử lý bằng các thiết bị chuyên dụng.