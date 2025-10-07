Cách đuổi ốc sên ra khỏi vườn nhà mà không cần dùng hóa chất

(VTC News) -

Ốc sên và sên trần là những vị khách không mời mà đến, gây ra nhiều phiền toái và thiệt hại cho cây trồng. Chúng thường ẩn mình trong bóng tối hoặc dưới những nơi ẩm ướt rồi âm thầm gặm nhấm lá cây, chồi non, hoa và quả, để lại những vết cắn nham nhở và đường nhớt khó chịu. Từ những luống rau xanh tươi, chậu hoa rực rỡ đến các cây ăn quả đang phát triển, không có loại cây nào an toàn tuyệt đối trước sự tấn công của chúng.

Ốc sên và sên trần có thể gây hại nghiêm trọng cho khu vườn, nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát và đuổi ốc sên hiệu quả bằng các phương pháp tự nhiên, an toàn.

Muốn đuổi ốc sên hiệu quả, cần biết đặc điểm sinh học của chúng

Việc sử dụng các loại hóa chất diệt ốc sên có thể mang lại hiệu quả nhanh chóng, nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe con người, vật nuôi và hệ sinh thái của khu vườn. Hóa chất có thể làm ô nhiễm đất, nước và ảnh hưởng đến các loài côn trùng có ích. Chính vì vậy, nhu cầu tìm kiếm cách đuổi ốc sên ra khỏi vườn nhà bằng các phương pháp tự nhiên, an toàn và thân thiện với môi trường luôn rất cao.

Để đuổi ốc sên hiệu quả, chúng ta cần hiểu về một số đặc điểm sinh học của chúng:

- Ốc sên ưa ẩm ướt và bóng tối: Ốc sên là loài sống về đêm hoặc hoạt động mạnh vào những ngày trời âm u, mưa ẩm. Chúng trốn dưới đá, lá cây, gốc cây hoặc trong đất vào ban ngày để tránh ánh nắng mặt trời và nhiệt độ cao.

- Ốc sên ghét các bề mặt khô ráo, sắc cạnh: Bề mặt khô hoặc có kết cấu sắc nhọn gây khó khăn cho việc di chuyển của chúng.

- Chúng ghét một số mùi hương và hương vị: Khứu giác của ốc sên khá nhạy cảm.

Mẹo đuổi ốc sên hiệu quả, lành tính

Không muốn sử dụng hóa chất nhưng vẫn cần loại bỏ ốc sên khỏi vườn nhà, bạn hãy thử các mẹo sau:

Tạo bẫy bia hoặc nước đường

Ốc sên bị thu hút mạnh bởi mùi men của bia hoặc vị ngọt của nước đường lên men. Chúng sẽ bò vào bẫy và bị chết đuối.

Bạn hãy đặt các chén nhỏ hoặc lon thấp (ví dụ: lon bia đã cắt) xuống đất ở những nơi có ốc sên, sao cho miệng chén/lon ngang bằng với mặt đất. Đổ đầy bia hoặc nước đường pha loãng vào. Thay bia/nước đường mỗi ngày hoặc cách ngày.

Lưu ý: Đặt bẫy vào buổi tối và kiểm tra vào sáng hôm sau. Đây là cách diệt ốc sên hiệu quả và khá nhân đạo.

Mẹo đuổi ốc sên bằng vỏ trứng hoặc bã cà phê

Vỏ trứng đã nghiền nhỏ tạo ra một bề mặt sắc cạnh, gây khó chịu cho thân mềm của ốc sên khi chúng cố gắng bò qua. Bã cà phê có tính axit và mùi hương mạnh mà ốc sên không thích.

Thực hiện: Rửa sạch vỏ trứng, phơi khô và nghiền vụn (không cần quá mịn). Rắc một lớp vỏ trứng vụn hoặc bã cà phê quanh gốc cây non, luống rau hoặc khu vực cần bảo vệ.

Lưu ý: Cần làm mới lớp hàng rào này sau mỗi trận mưa. Đây là cách chống ốc sên hại cây tự nhiên.

Trồng cây xua đuổi ốc sên

Một số loại cây có mùi hương mạnh hoặc chứa các hợp chất mà ốc sên không thích, giúp chúng tránh xa.

Bạn hãy trồng các loại cây như tỏi, hành, ngò tây, hương thảo, oải hương, bạc hà hoặc cây cúc vạn thọ xung quanh các loại rau dễ bị tấn công.

Mẹo này không chỉ đuổi ốc sên mà còn làm đẹp khu vườn và cung cấp gia vị.

Rắc muối hoặc vôi bột

Muối và vôi bột có khả năng hút nước cực mạnh, làm ốc sên mất nước và chết. Bạn có thể rắc một đường mỏng muối hoặc vôi bột quanh khu vực cần bảo vệ.

Lưu ý: Muối và vôi bột có thể làm thay đổi độ pH của đất, gây hại cho cây trồng nếu dùng quá nhiều hoặc thường xuyên. Chỉ nên dùng cho những khu vực nhỏ, không tiếp xúc trực tiếp với gốc cây. Tránh để vật nuôi tiếp xúc. Đây là cách diệt ốc sên nhanh nhưng cần cân nhắc kỹ.

Thu gom ốc sên thủ công

Vào buổi tối hoặc sáng sớm, khi trời còn ẩm ướt, bạn dùng tay (có đeo găng tay) nhặt từng con ốc sên.

Lưu ý: Bạn có thể ngâm chúng vào nước xà phòng để tiêu diệt hoặc đưa chúng đến một khu vực xa vườn nhà. Đây là cách bắt ốc sên đơn giản nhất.

Những biện pháp hạn chế ốc sên

Giữ vườn gọn gàng, sạch sẽ: Thường xuyên dọn dẹp lá khô, cành cây mục, cỏ dại hoặc các vật liệu tạo nơi trú ẩn cho ốc sên.

Tưới nước hợp lý: Tưới cây vào buổi sáng sớm thay vì buổi tối. Điều này giúp đất có thời gian khô ráo trước khi đêm xuống, làm giảm độ ẩm mà ốc sên ưa thích.

Kiểm tra cây mới mua: Trước khi trồng cây mới vào vườn, hãy kiểm tra kỹ xem có ốc sên hoặc trứng ốc sên bám vào chậu hoặc lá cây không.

Tạo hàng rào vật lý: Sử dụng lưới chống côn trùng hoặc các loại hàng rào vật lý khác để ngăn ốc sên bò vào khu vực trồng rau quý giá.