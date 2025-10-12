'Bước chân di sản': Nơi hội tụ và lan tỏa giá trị văn hóa thế giới

Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội, ngày thứ hai của sự kiện ghi dấu với điểm nhấn “Bước chân di sản” diễn ra tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long.
“Bước chân di sản” trình diễn 100 bộ trang phục truyền thống, tái hiện tinh hoa văn hóa dân tộc qua sắc màu, chất liệu và hoa văn đặc trưng của từng vùng miền.
Màn trình diễn phong phú và hoành tráng trong chương trình “Bước chân di sản” mang đến bữa tiệc thị giác rực rỡ, tôn vinh sự giao thoa văn hóa và vẻ đẹp độc đáo của các trang phục dân tộc quốc tế.
Việt Nam tự hào giới thiệu tà áo dài truyền thống, lan tỏa vẻ đẹp văn hóa tới bạn bè quốc tế.
Chương trình thời trang “Bước chân Di sản” không chỉ tôn vinh vẻ đẹp văn hoá Việt Nam, mà còn mở rộng hành trình giao lưu, kết nối và lan tỏa tinh hoa văn hoá tới bạn bè quốc tế.
Mỗi bộ trang phục tại “Bước chân di sản” là một câu chuyện lịch sử và văn hóa được tái hiện bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, biến chương trình thành hành trình tôn vinh di sản và bản sắc dân tộc đầy cảm xúc.
Các bộ trang phục được trình diễn trong chương trình đều là tác phẩm của những nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam, được đầu tư công phu nhằm tôn vinh giá trị truyền thống và sáng tạo đương đại.
Chương trình trở thành cầu nối văn hóa đầy ý nghĩa, minh chứng sinh động cho sự giao thoa, kết nối và tỏa sáng của các nền văn hóa trên thế giới.
Vẻ độc đáo và tinh tế của các bộ sưu tập áo dài đã để lại dấu ấn sâu đậm, nhận được những tràng pháo tay và sự tán thưởng nồng nhiệt từ khán giả.
Tà áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng văn hóa đặc trưng của Việt Nam, được gìn giữ, sáng tạo và cách tân qua từng thời kỳ để vừa giữ nét duyên dáng truyền thống, vừa phù hợp với hơi thở hiện đại.
Đặc biệt, các phu nhân Đại sứ từ nhiều quốc gia đã trực tiếp trình diễn những bộ áo dài duyên dáng, tạo nên điểm nhấn ấn tượng và đầy ý nghĩa ngoại giao văn hóa cho chương trình.
Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất được xem là hoạt động văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam trong năm 2025, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam ra bạn bè quốc tế.
Màn trình diễn thời trang quốc tế đặc sắc tại "Bước chân di sản" đã tạo nên sức hút lớn, chinh phục mọi khán giả.
Khoảnh khắc đặc biệt của "Bước chân di sản" được tiếp nối khi những người bạn quốc tế và nghệ sĩ Việt cùng sải bước trên nền lụa DeSilk, mang theo thông điệp của tình hữu nghị, của vẻ đẹp vượt thời gian.
Lễ hội còn quy tụ hàng chục chương trình chiếu phim, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, hội thảo và giao lưu văn hóa đa quốc gia, mang đến không gian sáng tạo và hội nhập giàu bản sắc.
Đây là lần đầu tiên, gần 50 quốc gia từ năm châu lục hội tụ tại Thủ đô để cùng tôn vinh văn hóa và nghệ thuật toàn cầu.
Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất sẽ kết thúc với buổi lễ bế mạc diễn ra vào ngày 12/10.