Bóng chuyền nữ Hà Nội đón nguồn lực khủng

(VTC News) -

Trung tâm Huấn luyện Thể thao Hà Nội, Liên đoàn Bóng chuyền Thành phố Hà Nội và Công ty Cổ phần Tasco Auto đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận Hợp tác và công bố tên gọi chính thức CLB Bóng chuyền nữ Hà Nội – Tasco Auto.

Thỏa thuận hợp tác đánh dấu bước chuyển quan trọng khi đội bóng chuyền nữ Hà Nội được tiếp thêm nguồn lực để nâng cao chất lượng chuyên môn và phát triển bền vững.

CLB bóng chuyền nữ Hà Nội nhận nguồn lực tài trợ lớn.

Đội bóng chuyền nữ Hà Nội là cái tên quen thuộc trong làng bóng chuyền quốc nội. Năm 2023, CLB Hà Nội vô địch giải hạng A toàn quốc và giành quyền lên chơi giải Vô địch quốc gia 2024. Với lực lượng nòng cốt là các VĐV trẻ chưa nhiều kinh nghiệm và là đội duy nhất không thuê ngoại binh, CLB bóng chuyền nữ không đủ sức cạnh tranh và phải trở lại giải hạng A toàn quốc chỉ sau một năm.

Tuy nhiên, vốn là cái nôi đào tạo trẻ được đánh giá cao, Hà Nội vẫn cho thấy tín hiệu lạc quan đến từ dàn VĐV trẻ giàu triển vọng như Ánh Thảo, Thùy Linh... Kết thúc vòng bảng giải bóng chuyền hạng A 2025, Hà Nội nằm trong tốp 8 đội góp mặt tại vòng chung kết, dự kiến diễn ra từ ngày 23/10 tới 2/11 tại Quảng Trị.

Bà Trần Thuỳ Chi, Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền thành phố Hà Nội phát biểu: “Lần đầu tiên, bóng chuyền nữ Hà Nội có được sự đồng hành chính thức và dài hạn từ một doanh nghiệp lớn như Tasco Auto. Đây là dấu mốc quan trọng, giúp đội bóng có thêm nền tảng vững chắc để phát triển chuyên môn, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối với người hâm mộ và cộng đồng. Chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác này sẽ không chỉ nâng tầm đội bóng mà còn góp phần lan tỏa tình yêu thể thao trong xã hội.

Sự hợp tác giữa Tasco Auto với CLB bóng chuyền nữ Hà Nội là bước đầu trong kế hoạch hoạt động 5 năm tới của Liên đoàn Bóng chuyền thành phố Hà Nội với 3 mục tiêu hành động chính là Phát triển bóng chuyển đỉnh cao, phát triển bóng chuyền học đường và bóng chuyền phong trào, trong đó có bóng chuyền hơi”.

Sự hợp tác ba bên mở ra cơ hội để CLB Bóng chuyền nữ Hà Nội – Tasco Auto phát triển mạnh mẽ hơn, khẳng định vị thế tại các giải đấu quốc gia, đồng thời góp phần truyền cảm hứng thể thao, lan tỏa niềm đam mê bóng chuyền và mang đến niềm tự hào cho người hâm mộ cả nước.