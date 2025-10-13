Bốn tỉnh miền Bắc thiệt hại hơn 8.700 tỷ đồng sau bão 11

(VTC News) -

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến chiều 12/10, toàn khu vực Bắc Bộ còn khoảng 10.961 ngôi nhà bị ngập, chủ yếu tại Bắc Ninh (8.800 nhà) và Hà Nội (2.161 nhà).

Hệ thống đê điều xảy ra 59 sự cố, trong đó Bắc Ninh 42, Thái Nguyên 8, Hà Nội 9. Các địa phương đã khẩn trương xử lý, đồng thời túc trực 24/24 để theo dõi diễn biến mưa lũ.

Hàng trăm người dân, chiến sĩ xử lý mạch sủi trên đê sông Cầu đoạn qua thôn Cẩm Bảo, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh.

Ngành điện ghi nhận 550.805 khách hàng mất điện tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng và Lạng Sơn. Đến nay, đã khôi phục cho hơn 502.000 hộ, còn 48.169 khách hàng vẫn chưa có điện, tập trung nhiều nhất tại Bắc Ninh (29.442 hộ).

Về thông tin liên lạc, tại Thái Nguyên, mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 còn 32/92 điểm mất kết nối do mất điện; mạng công cộng đã khôi phục hoàn toàn. Ở Hà Nội, liên lạc tại các xã Trung Giã, Đa Phúc cũng đã hoạt động bình thường.

Tổng thiệt hại do mưa lũ sau bão số 11 ước tính trên 8.720 tỷ đồng, gồm: Lạng Sơn 1.050 tỷ đồng, Cao Bằng 2.000 tỷ đồng, Thái Nguyên 4.000 tỷ đồng và Bắc Ninh 1.670 tỷ đồng.

Hiện lũ trên các sông đang rút dần. Tại Phúc Lộc Phương (sông Cầu), mực nước ở mức 7,37m, vẫn trên báo động 2 khoảng 0,37m. Sông Thương, sông Cà Lồ cũng đang giảm, song còn ở ngưỡng cao.

Nhiều tuyến đường và khu dân cư trung tâm tỉnh Thái Nguyên bị ngập sâu, giao thông tê liệt, hàng nghìn hộ dân bị cô lập.

Chiều 12/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát công điện yêu cầu đóng một cửa xả đáy hồ Tuyên Quang, đồng thời yêu cầu các tỉnh đảm bảo an toàn hạ du. Các tuyến quốc lộ và đường sắt Hà Nội – Thái Nguyên đã được thông suốt.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp lần hai, cấp 400 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh nhằm khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống người dân. Trước đó, ngày 8/10, Chính phủ đã hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng cho 4 địa phương này.

Như vậy, tổng số kinh phí hỗ trợ đến nay là 540 tỷ đồng, trong đó Thái Nguyên nhận 300 tỷ đồng, Cao Bằng 80 tỷ, Lạng Sơn 80 tỷ và Bắc Ninh 80 tỷ đồng.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng tiền đúng mục đích, đúng đối tượng, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực và báo cáo kết quả về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp báo cáo Chính phủ.