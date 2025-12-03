Bổ sung thẩm quyền kiểm tra môi trường, an toàn thực phẩm cho trưởng công an xã

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 52, sáng 3/12, Ủy ban Thường Quốc hội biểu quyết thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Pháp lệnh.

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung quy định về chủ thể thực hiện thẩm quyền tiến hành các hoạt động kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Đồng thời bổ sung quy định kiểm tra phương tiện, đồ vật, địa điểm khi trực tiếp phát hiện có dấu hiệu tội phạm, vi phạm hành chính hoặc khi có tố giác, tin báo về tội phạm, vi phạm hành chính.

Pháp lệnh vừa được thông qua bổ sung trưởng công an xã, phường, đặc khu, đồn công an có thẩm quyền kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Theo tờ trình của Chính phủ, việc giao thẩm quyền trên cho công an cấp xã, đồn công an nhằm bảo đảm chủ thể, lực lượng đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm khi không còn công an cấp huyện.

Việc giao thẩm quyền này cũng đảm bảo việc phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm ngay từ sớm, từ địa bàn cơ sở.

Pháp lệnh hiện hành quy định về "tổ chức của Cảnh sát môi trường", trong dự thảo mới đổi tên thành "lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường".

Ngoài ra, Pháp lệnh đổi tên "Cảnh sát môi trường" bằng cụm từ "Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường".

Chính phủ cho biết lý do đổi tên do các văn bản mới được ban hành đã ghi nhận tên gọi mới là Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Luật Bảo vệ môi trường, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự...) và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ thực tế.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long trình tờ trình của Chính phủ.

Trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo Pháp lệnh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết cơ quan thẩm tra nhất trí với phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự thảo Pháp lệnh.

Cơ quan thẩm tra nhất trí về tên gọi của lực lượng thành "Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường" để bảo đảm phù hợp các quy định của pháp luật hiện nay.

Theo ông Lê Tấn Tới, có một số ý kiến đề nghị giữ nguyên tên gọi của lực lượng là "Cảnh sát môi trường" hoặc đổi thành "Cảnh sát phòng, chống tội phạm về tài nguyên, môi trường và an toàn thực phẩm" hoặc "Cảnh sát bảo vệ môi trường".

Đồng thời đề nghị lấy tên gọi của pháp lệnh là "Pháp lệnh Cảnh sát môi trường (sửa đổi)" hoặc "Pháp lệnh Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường" hoặc "Pháp lệnh Cảnh sát bảo vệ môi trường".