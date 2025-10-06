Đóng

Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án liên quan Hoàng Hường

(VTC News) -

Theo đại diện C01, hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố hồ sơ, tài liệu, nếu phát hiện có hành vi mới sẽ khởi tố bị can với Hoàng Hường.

