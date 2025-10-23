Biển báo giao thông 'núp lùm' ở TP.HCM: Sở Xây dựng lên tiếng

(VTC News) -

Chiều 23/10, tại buổi họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội TP.HCM, nói về tình trạng biển báo giao thông bị che khuất, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng phòng Quản lý bảo trì và Khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết, công tác tuần tra đường bộ được thực hiện thường xuyên hằng ngày nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục các bất cập về biển báo, sơn đường, đèn tín hiệu.

Ông Nguyễn Kiên Giang cho biết lực lượng chức năng đang tăng cường xử lý, khắc phục biểu báo "núp lùm".

Ông Giang nhìn nhận, thực tế vẫn xảy ra tình trạng biển báo bị che khuất do các thiết bị di động như mái che, cây dù, biển hiệu của nhà dân dọc tuyến đường. Ngoài ra, trong mùa mưa bão, cây xanh phát triển rậm rạp cũng ảnh hưởng đến tầm nhìn, che khuất biển báo và đèn tín hiệu giao thông.

Để khắc phục, Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra, cắt tỉa nhánh cây xanh, bổ sung biển báo trên trụ cần vươn, đồng thời lắp thêm biển báo bên trái hướng lưu thông để đảm bảo người điều khiển phương tiện dễ quan sát hơn.

Với những trường hợp biển báo bị che bởi mái che, cây dù hoặc biển hiệu, Sở Xây dựng TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ phối hợp UBND phường, xã xử lý triệt để, tránh để tái diễn.

Trước đó, theo ghi nhận của phóng viên, hàng loạt biển báo tại nhiều tuyến đường như Đỗ Tấn Phong, Nguyễn Xí, Nơ Trang Long, Lý Chiêu Hoàng, Phan Huy Ích, Quang Trung, Phan Đình Phùng… bị che khuất, khiến người đi đường khó quan sát, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm và mất an toàn giao thông.