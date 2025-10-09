Bí thư chi bộ thôn ở Bắc Ninh tử vong khi tham gia chống lũ

(VTC News) -

Chiều 9/10, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, một Bí thư chi bộ thôn trên địa bàn tử vong khi tham gia chống lũ sau bão số 11.

Sự việc xảy ra vào trưa 9/10, nạn nhân là anh Đoàn Văn Mạnh (SN 1990), Bí thư chi bộ thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh.

Hàng nghìn chiến sĩ của Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1 được huy động đắp đê, giúp đỡ bà con Nhân dân xã Hợp Thịnh.

Sau một đêm túc trực phòng chống lũ, trong lúc cùng các chiến sĩ và bà con nghỉ giải lao, ăn cơm trưa, anh Mạnh bất ngờ bị đột quỵ dẫn đến tử vong.

Cũng theo ông Thắng, anh Mạnh có tiền sử bệnh nền. Nhiều ngày liền anh tham gia chống lũ, làm việc cường độ cao, ngủ ít, thời tiết lại nắng nóng nên có thể kiệt sức, dẫn tới đột quỵ.

"Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã tới gia đình động viên, hỗ trợ lo hậu sự cho anh Mạnh", ông Thắng nói.

Theo báo cáo, tính đến 6h ngày 9/10, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 3 trường hợp tử vong do mưa lũ (thêm trường hợp anh Mạnh là 4). Mưa lớn khiến 10.159 hộ dân phải di dời, 1.854 hộ bị cô lập, 50m đê bị vỡ, 162m đê sạt lở, 1.680m đê phải đắp bờ chống tràn. Hồ Cối Gạo bị vỡ, nhiều công trình thủy lợi và giao thông bị hư hỏng.

Ngoài ra, hơn 8.000 ha lúa, hoa màu và hơn 1.400 ha cây ăn quả bị ngập, gần 220.000 con gia cầm và hơn 2.200 gia súc bị chết hoặc phải di chuyển khẩn cấp.