Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên chìm trong biển nước, nhiều vật dụng bị cuốn trôi

(VTC News) -

Mưa lớn khiến nước lũ tràn vào Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên. (Video: Hoa Anh Đào)

Sáng 6/10, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Trần Dân Khôi, Bí thư Đảng ủy phường Thảo Nguyên (tỉnh Sơn La) cho biết, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn trên địa bàn, khiến một số khu vực bị ngập úng cục bộ.

Trong đó, khu vực Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên, phường Thảo Nguyên (huyện Mộc Châu cũ) cũng bị nước tràn vào. Cán bộ, nhân viên y tế đang khẩn trương sơ tán, di chuyển bệnh nhân và trang thiết bị đến nơi an toàn.

Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên ngập trong biển nước. (Ảnh: Chụp màn hình)

Theo ghi nhận, mưa lớn kéo dài từ đêm 5/10 đến sáng 6/10 khiến nước từ khu vực đồi dốc dồn về trung tâm phường Thảo Nguyên. Tuyến đường dẫn vào bệnh viện bị ngập sâu, có nơi nước chảy xiết, cuốn trôi nhiều đồ dùng, tài sản,...

Nhiều khu vực trong khuôn viên bệnh viện bị ngập cục bộ, buộc lực lượng tại chỗ phải sử dụng bao cát, ván gỗ và các vật dụng tạm để chắn dòng chảy, hạn chế nước tràn vào khu điều trị.

Trên toàn tỉnh Sơn La, sáng 6/10 tiếp tục ghi nhận mưa vừa đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50 – 150 mm. Hàng loạt điểm trường tại xã Vân Hồ (các bản Pa Kha, Bó Nhàng, Chiềng Đi…) bị ngập, nhiều học sinh phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Khu vực sạt lở trên tuyến quốc lộ 279D, thuộc địa phận xã Mường Bú, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Đ.X.)

Khoảng 7h30 cùng ngày, tại Km80+300 Quốc lộ 279D, đoạn qua xã Mường Bú xảy ra sạt lở đất với khối lượng ước tính khoảng 20.000m³, gây tắc đường. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người và phương tiện.

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông I (Sơn La) đã cắm biển cảnh báo, cử lực lượng túc trực, huy động máy móc và nhân lực san gạt, khắc phục ngay sau khi sạt lở xảy ra.

Ngoài ra, mưa lớn cũng gây ngập cục bộ tại các xã Thuận Châu, Yên Châu, Mai Sơn, phường Mộc Sơn, phường Chiềng Sinh và Tô Hiệu.

Chính quyền địa phương đã huy động dân quân, lực lượng tại chỗ cùng người dân khắc phục, đồng thời tăng cường cảnh báo, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn qua khu vực có nguy cơ sạt lở.