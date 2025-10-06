Tin mới nhất bão số 11 Matmo: Khu vực Móng Cái thế nào?

(VTC News) -

Cơn bão số 11 (Matmo) được xác định đã đi vào đất liền khu vực Phòng Thành (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) và hiện không gây ảnh hưởng cũng như thiệt hại đáng kể nào ở vùng biên Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh - địa bàn tiếp giáp với Phòng Thành.

Thời tiết vùng biên Móng Cái khoảng 8h ngày 6/10, âm u nhưng chỉ lác đác mưa và gió nhẹ. (Ảnh: Tiến Thắng)

Ghi nhận tại vùng biên Móng Cái, khoảng 8h ngày 6/10, thời tiết tại đây âm u, chỉ có mưa nhỏ ngắt quãng và gió nhẹ khoảng cấp 4 cấp 5.

Tại các tuyến phố trung tâm của phường Móng Cái 1, không có cây xanh nào bị gãy đổ. Các hoạt động sinh hoạt, sản xuất của người dân vẫn diễn ra bình thường.

Tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, hoạt động qua lại cửa khẩu thưa thớt hơn ngày thường, tuy nhiên vẫn diễn ra bình thường. Khu vực sông Ka Long nước vẫn khá thấp, để lộ bãi bồi ở khu vực giữa sông.

Mực nước sông Ka Long tại vùng biên Móng Cái không cao. (Ảnh: Tiến Thắng)

Trước diễn biến của hoàn lưu sau bão có thể gây mưa lớn, cơ quan chức năng vẫn khuyến cáo người dân tuyệt đối không được chủ quan, theo dõi sát tình hình của mưa, đặc biệt tại các xã khu vực biên giới để có biện pháp phòng ngừa.

Đặc biệt, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không được đi qua các khu vực ngầm tràn trên các sông suối đề phòng lũ tràn về.

Các phường, xã duy trì đảm bảo các lực lượng ứng trực, không chủ quan trước hoàn lưu sau bão; Kiểm soát chặt chẽ phương tiện tàu thuyền, không để rời vị trí neo đậu khi chưa có lệnh; Không để người dân tự ý quay lại các nhà bè nuôi trồng thuỷ sản khi chưa đảm bảo an toàn; Duy trì phương án, bố trí máy móc, phương tiện sẵn sàng ứng cứu, khắc phục kịp thời sự cố sạt lở các ta luy trên các tuyến giao thông.

Hoạt động tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên lượng người làm thủ tục thưa hơn ngày thường. (Ảnh: Tiến Thắng)

Trước đó, cơ quan chức năng phường Móng Cái 1 xác định có 175 nhà yếu, thiếu kiên cố với 800 nhân khẩu (trong đó có 25 người già; 88 trẻ em) được di dời đến nơi có nhà kiên cố, trường học, 36 chủ tàu thuyền đã lên bờ trú tránh tại các nhà văn hóa, trường học.

Tính đến 17h ngày 5/10, số lượng tàu thuyền di chuyển vào các điểm tránh trú bão tự nhiên trên địa phường này là 635 chiếc (gồm: tàu cá 118 chiếc; tàu, thuyền vận tải hành khách và hàng hóa 200 chiếc; các loại phương tiện thủy khác (bè mảng, đò sắt) hoạt động trên sông, ven biển 317 chiếc).

UBND phường đã phối hợp với Đồn Biên phòng Hải Hòa và Trà Cổ yêu cầu tất cả các chủ tàu thuyền thực hiện neo đậu và bảo quản đồ đạc cũng như di chuyển toàn bộ người lên bờ.