Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa kiểm tra công tác ứng phó bão Matmo tại Quảng Ninh

(VTC News) -

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh, toàn tỉnh thông báo cho gần 4.200 tàu thuyền tình hình của bão Matmo (cơn bão số 11) để chủ động phòng, tránh và yêu cầu toàn bộ các tàu thuyền vào bờ tránh trú.

Các đơn vị ngành Than sẵn sàng phương tiện, nhân lực ứng phó với tình huống mưa lớn trên các khai trường, hầm lò do các đơn vị của ngành đang khai thác và sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, làm việc tại Quảng Ninh về công tác ứng phó bão Matmo (cơn bão số 11).

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đánh giá cao Quân khu 3 trong việc thành lập một sở chỉ huy phía trước và 4 sở chỉ huy bổ trợ để ứng phó bão; huy động gần 4.200 cán bộ, chiến sĩ và 68 phương tiện xuồng, xe đặc chủng sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ.

Trong bối cảnh vừa khắc phục hậu quả bão số 10, vừa ứng phó bão số 11, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu về ứng phó bão số 11.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh, hiện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn duy trì nghiêm chế độ trực 100 % quân số, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng cứu, khắc phục, xử lý các tình huống.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra công tác ứng phó bão Matmo tại vùng biên Móng Cái.

Cũng trong hôm nay, ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trực tiếp đi khảo sát, kiểm tra công tác triển khai các biện pháp phòng, chống bão tại phường Móng Cái 1, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn.

Đến nay, các phương tiện tàu, thuyền của người dân tại vùng biên Móng Cái được thông tin về nơi tránh trú bão an toàn; các nhà thiếu kiên cố được lực lượng chức năng hỗ trợ chằng buộc; nhà bè, ô lồng nuôi trồng thuỷ sản được các hộ gia cố chặt chẽ; các khu có nguy cơ ngập lụt được rà soát, có phương án di dời dân đến nơi tránh trú an toàn.

Cơ quan chức năng xả nước tại hồ Tràng Vinh, Móng Cái trước khi bão Matmo đổ bộ.

Đồng thời, địa phương bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng hỗ trợ, cung ứng, xử lý các trường hợp có thể xảy ra trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người và giảm thiệt hại về tài sản.