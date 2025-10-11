Bắt giữ nhóm thanh niên lạng lách còn livestream thách thức nhau ‘đá gầm’

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 thanh niên về tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Nhóm thanh niên livestream cảnh lạng lách, đánh võng trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, từ nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Trà Lý phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên xác minh và triệu tập nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách, đánh võng và bốc đầu trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (thuộc phường Trà Lý vào tối 18/7.

Nhóm này livestream (phát trực tiếp) trên mạng xã hội Tiktok để tăng lượt tương tác. Sau khi đạt 250 người xem trực tiếp, nhóm này tự thách đố nhau nếu đủ 700 người xem trực tiếp sẽ “trổ tài” thực hiện động tác đá gầm (chống chân giữa của xe quẹt xuống mặt đường cho phát ra tia lửa).

Khi lượt tương tác đang tiếp tục tăng thì ứng dụng Tiktok đã ngăn chặn không cho phép tiếp tục phát sóng trực tiếp do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 thanh niên.

Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên đã thừa nhận hành vi của mình là gây nguy hiểm cho người đi đường, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự địa bàn,

Đáng chú ý, trong nhóm này có 2 kẻ từng bị TAND thành phố Thái Bình (cũ) xét xử năm 2024, cho hưởng án treo cũng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".