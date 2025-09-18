Bắt nhóm 'quái xế' mang hung khí náo loạn đường phố

(VTC News) -

Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, cơ quan công an cũng xử lý hành chính các đối tượng liên quan khác.

Trước đó, Công an phường Trường Vinh phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát, dàn hàng ngang, lạng lách, bấm còi inh ỏi, mang theo dao, kiếm để đuổi đánh nhau trên đường Hồ Tùng Mậu vào tối 3/9.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

18h ngày 4/9, Công an phường Trường Vinh bắt giữ 10 đối tượng trong độ tuổi từ 14 đến 18. Tang vật thu giữ gồm 2 xe mô tô, 2 thanh kiếm và một số đồ vật khác. Các đối tượng bị bắt gồm Thái Doãn Hoàng L. (SN 2008, trú phường Vinh Phú), Nguyễn Quốc Th. (SN 2008), Hoàng An (SN 2007), Trương Phước Th. (SN 2009), Lê Đình Th. (SN 2009), Nguyễn Đình Tr. (SN 2009) cùng trú phường Thành Vinh; Trần Hoàng Long (SN 2007, trú phường Trường Vinh); Lê Hải Đ. (SN 2009, trú phường Vinh Hưng); Nguyễn Tiến Đ. (SN 2009) và Nguyễn N. (SN 2009), cùng trú phường Trường Vinh.

Nhiều đối tượng trong số này đã có tiền án, tiền sự liên quan đến tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Điều tra ban đầu xác định, mâu thuẫn giữa các nhóm bắt nguồn từ xích mích qua mạng xã hội. Sau đó, các đối tượng hẹn nhau để “giải quyết” bằng cách mang hung khí, điều khiển xe máy tốc độ cao, dàn hàng trên đường phố để rượt đuổi, gây mất an ninh trật tự.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng và tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp liên quan theo quy định pháp luật.