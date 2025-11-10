Bất động sản mặt nước khan hiếm, Sunshine Group hé lộ dòng dinh thự đảo

(VTC News) -

Theo thông tin bước đầu, dự án chuẩn bị ra mắt dòng dinh thự đảo và dinh thự view hồ được đầu tư công phu đến từng chi tiết giữa hệ sinh thái mặt nước, cây xanh hiếm có tại khu vực đắc địa hàng đầu phía Đông Thủ đô.

Vì sao bất động sản mặt nước luôn đắt hơn trung bình từ 20-30%?

Từ lâu, yếu tố sông hồ mặt nước không chỉ là cảnh quan trang trí mà đã trở thành “hằng số” quan trọng trong định giá bất động sản cao cấp. Thống kê cho thấy bất động sản gần kề sông hồ, mặt nước thường có mức giá cao hơn trung bình 20–30%, thậm chí cao hơn 40 -50 % tại những thị trường có sự kiểm soát chặt về quỹ đất như Úc, Singapore hay một số bang ven hồ của Mỹ.

Dữ liệu nhiều báo cáo đều chỉ ra một mẫu số chung: Bất động sản mặt nước chỉ chiếm từ 2-3% trong tổng nguồn cung nhưng luôn dẫn đầu về thanh khoản, với tốc độ hấp thụ nhanh hơn nhiều lần so với các sản phẩm thông thường.

Sunshine Legend City của Sunshine Group với quy hoạch dòng sông chạy dài gần 2km, cùng hệ cảnh quan mặt nước lên tới 31.000 m2, kiến tạo dòng bất động sản mặt nước đắt giá.

Trong giới thượng lưu, giá trị của mặt nước còn vượt lên trên bài toán đầu tư. Dòng chảy tự nhiên, theo quan niệm Á Đông, là biểu tượng của năng lượng thịnh vượng, phúc khí dài lâu. Cộng hưởng với vi khí hậu trong lành và cảnh quan khoáng đạt, bất động sản mặt nước luôn là lựa chọn đầu bảng cho giới gia chủ tinh hoa.

Một lãnh đạo cấp cao trong ngành phát triển đô thị cho biết, dù nhu cầu sở hữu bất động sản sinh thái mặt nước ngày càng tăng mạnh, nhưng thị trường lại rất hiếm dự án đủ điều kiện để phát triển một hệ mặt nước – hồ – đảo quy mô. Lý do đến từ những yêu cầu kỹ thuật và quy hoạch đặc biệt phức tạp: Xử lý thủy văn bài bản, quỹ đất đủ lớn, chi phí duy trì cao và thời gian hoàn thiện cảnh quan kéo dài nhiều năm.

Trong bối cảnh đó, việc Sunshine Group chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập gần 700 dinh thự đảo, dinh thự ven hồ và boutique shop view sông tại Sunshine Legend City đang tạo nên sự chú ý đặc biệt trên thị trường. Theo thông tin sơ bộ, đây được xem là phân khu đắt giá nhất toàn khu đô thị, nơi đang liên tiếp ghi nhận kỷ lục booking và sức nóng giao dịch hiếm có tại khu Đông Hà Nội thời gian gần đây.

Sunshine Legend City chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập gần 700 dinh thự đảo, dinh thự ven hồ, boutique shop view sông dọc đại lộ đắt giá.

Hé lộ dòng dinh thự đảo, dinh thự ven hồ đắt giá tại Sunshine Legend City

Được biết, điểm đặc biệt nhất của Sunshine Legend City chính là cách chủ đầu tư tái hiện di sản Phố Hiến phồn hoa qua hệ sinh thái sông - hồ - đảo độc đáo, với tổng diện tích mặt nước cảnh quan lên tới 31.000m². Hệ thống này không chỉ mang tính chất trang trí đơn thuần, mà được hoạch định như một “trục sinh khí” chủ đạo, nơi các dải hồ, kênh, sông uốn lượn tinh tế, ôm trọn các tuyến dinh thự đắt giá trong dòng nước mát lành, khoáng đạt.

Các chuyên gia cho rằng quy hoạch này tái hiện “long mạch thủy pháp” trong phong thủy Á Đông, đồng thời giúp điều hòa vi khí hậu, nâng cao chất lượng môi trường sống - điều mà những dự án đô thị thông thường hiếm khi có được.

Bộ sưu tập giới hạn dinh thự đảo và dinh thự ven hồ tại đây sẽ được bao bọc gần như tuyệt đối bởi mặt nước và mảng xanh, tạo nên một lớp “đệm sinh thái” quý hiếm.

Những hình ảnh phối cảnh đầu tiên cho thấy sự kết hợp tinh tế giữa kiến trúc Tân cổ điển sang trọng và Indochine thanh lịch, với 100% dinh thự sở hữu sân vườn rộng, hiên thoáng, hồ bơi riêng, gợi nhắc tới trải nghiệm tại các khu nghỉ dưỡng 5 sao, nhưng được tái hiện trong một mô hình sống thường nhật, đầy riêng tư và đẳng cấp.

Các dãy boutique shop view sông tại dự án sẽ được quy hoạch trở thành tuyến phố đi bộ thương mại cao cấp.

Dọc theo tuyến cảnh quan ven sông kéo dài gần 2km và kế cận với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, những dãy boutique shop được quy hoạch thành trục mua sắm, ẩm thực đặc sắc, hé lộ khung cảnh của một trong những tuyến phố thương mại ven sông hấp dẫn nhất khu Đông Hà Nội trong vài năm tới.

Tương tự nhiều khu đô thị hàng hiệu khác do Sunshine Group phát triển, toàn bộ phân khu thấp tầng tại Sunshine Legend City dự kiến sẽ được chăm chút công phu đến từng chi tiết. Từ những viên đá lát, đèn đường, phào chỉ, lan can… cho tới những bố trí phong thủy truyền thống như "trước cau, sau mít" - biểu tượng sinh vượng khí, rước tài lộc theo triết lý phương Đông, đều được kiến tạo kỹ lưỡng nhằm mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp nhất cho người dùng cuối.

Thêm vào đó, hệ tiện ích 5 sao được kỳ vọng trở thành “signature” của dự án: tổ hợp văn hóa nghệ thuật với 3D Mapping và Hologram trên trục sông Cửu An, biển hồ nhân tạo, sky bar, sky garden, cùng chuỗi phố đi bộ và clubhouse – tất cả đang khiến giới đầu tư đặt nhiều kỳ vọng về một chuẩn sống “resort nội đô” hiếm có.

Với lợi thế đặc biệt từ hệ sinh thái mặt nước quy mô lớn, các dòng dinh thự đảo, dinh thự thự ven hồ số lượng giới hạn, cùng thời điểm thị trường đang dịch chuyển mạnh về sản phẩm sống sinh thái, Sunshine Legend City được đánh giá là một trong những dự án thấp tầng cao cấp đáng chú ý nhất cuối 2025 và 2026 sắp tới.