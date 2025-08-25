Bão số 5 có thể quần thảo đến nửa đêm, 9 người thương vong, hơn 600 nhà tốc mái

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đến 22h ngày 25/8, bão số 5 di chuyển trên đất nam Nghệ An - bắc Hà Tĩnh, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão đi sâu vào đất liền theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và có khả năng suy yếu thêm.

Bão số 5 làm tốc mái dãy nhà 2 tầng tại trường một trường tiểu học ở Hà Tĩnh. (Ảnh: CTV)

Sân pickleball tiền tỷ ở Hà Tĩnh bị gió bão số 5 kéo sập. (Ảnh: CTV)

Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, tính đến 18h, bão số 5 làm 1 người chết, 8 người bị thương (Hà Tĩnh 4 người, Quảng Trị 4 người).

Gió mạnh và mưa lớn làm 621 nhà bị tốc mái, 144 nhà bị ngập. Mưa lớn cũng làm ngập hơn 16.300 ha lúa (Ninh Bình 911 ha, Hà Tĩnh 13.327 ha, Quảng Trị 2.108 ha), 611 ha rau màu và 13 ha thủy sản. Ngoài ra, thống kê ban đầu có hơn 2.000 ha cây ăn quả và 4.443 cây xanh gãy đổ tại Hà Tĩnh.

Về giao thông, các địa phương ghi nhận 3 điểm sạt lở tại các xã Đồng Lê, Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị và ngập cục bộ một số tuyến đường giao thông, ngầm tràn (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An; xã Kỳ Thượng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh; các xã Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Dân Hóa, Thượng Trạch, Kim Phú, Kim Điền, Trường Sơn tỉnh Quảng Trị,...).

Ngoài ra, gió mạnh làm 22 cột điện tại Hà Tĩnh bị gãy đổ.

Cột đèn, cây cối trên nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh gãy đổ la liệt sau bão số 5. (Ảnh: CA Hà Tĩnh)

Lực lượng Công an Hà Tĩnh nỗ lực khắc phục hậu quả của bão, đảm bảo an toàn cho nhân dân. (Ảnh: CA Hà Tĩnh)

Theo chuyên gia, mặc dù tác động của gió bão có xu hướng giảm nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với hoàn lưu sau bão, từ tối và đêm nay đến sáng mai (26/8), khu vực đồng bằng Bắc Bộ (từ nam Phú Thọ, Lào Cai trở xuống), cùng với Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có mưa lớn tập trung tại địa bàn thuộc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Trong tối và đêm 25/8, bão suy yếu dần khi đi sang khu vực thượng Lào. Tuy nhiên, lượng mưa lớn vẫn còn kéo dài, có nơi mưa rất to, tập trung tại Bắc Trung Bộ và lan sang khu vực Tây Bắc.

Chính quyền các địa phương đang triển khai nhiều biện pháp ứng phó, như sơ tán người dân tại những vùng nguy hiểm, kiểm tra hồ đập thủy lợi, cũng như đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, công trình và hệ thống điện. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài khi bão chưa tan hẳn, chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, và chuẩn bị phương án phòng tránh rủi ro thiên tai có thể phát sinh sau bão.

Dự báo trong sáng 26/8, mưa lớn có thể kéo dài, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sản xuất và đời sống. Người dân cần hạn chế ra đường, tránh trú dưới gốc cây, bảng hiệu, công trình tạm bợ; đồng thời gia cố nhà cửa, che chắn tài sản để giảm thiểu thiệt hại.

Người dân trong vùng ảnh hưởng của bão số 5, đặc biệt tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và các vùng lân cận vẫn cần chú ý đề phòng ảnh hưởng về mưa lũ kéo dài trong những ngày tới để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Gió bão cuốn mái tôn Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Người dân vùng ven sông, suối và khu vực có nguy cơ sạt lở cần chủ động sơ tán đến nơi an toàn khi có thông báo từ chính quyền. Ngư dân, tàu thuyền tại các bến cảng cần neo đậu chắc chắn, không ra khơi trong thời điểm này.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết từ các cơ quan chức năng, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng phòng chống thiên tai để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Đây là thời điểm cần đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa hơn là đối phó.

Đặc biệt, cần chú ý các bản tin dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, cập nhật tình hình tiếp theo của bão số 5 và các vùng áp thấp mới hình thành có thể tiếp tục kéo đến cơn bão khác.

Tại cuộc họp chiều tối 25/8 tại Sở chỉ huy tiền phương phòng chống bão số 5 của Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng thông tin bão di chuyển chậm, giảm cấp là rất quan trọng để đưa ra các phương án ứng phó tiếp theo.

Chiều 25/8, trong lúc bão số 5 đổ bộ, khu vực Cửa Lò (Nghệ An) ngập nặng do nước biển dâng cao, nhiều tài sản bị bão quật hư hỏng. (Ảnh: CTV)

Phó Thủ tướng đề nghị Nghệ An tập trung chỉ đạo khu vực đô thị, ven biển tiếp tục tăng cường lực lượng, túc trực, triển khai các biện pháp ứng phó; tiếp tục duy trì chế độ kiểm soát đến sáng 26/8, khi đủ điều kiện đảm bảo an toàn mới cho người dân ra đường.

Theo dự báo, mưa lớn từ nay đến trưa mai sẽ tập trung ở các vùng núi phía Tây, trong khi Nghệ An chưa hoàn toàn khắc phục xong hậu quả bão số 3, vì vậy Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh phân công một lãnh đạo có kinh nghiệm lên các địa phương phía Tây để thành lập sở chỉ huy, kết nối với các lực lượng tại chỗ triển khai ngay công tác điều hành ứng phó với thiên tai.

Đồng thời, cần bố trí sẵn lực lượng, thiết bị, máy móc tại các khu vực có nguy cơ bị sạt lở, lũ ống, lũ quét; tập trung đảm bảo chỗ ở cho người dân; duy trì kết nối thông tin liên lạc đến các thôn, bản, cụm dân cư. Song song với công tác dự trữ lương thực, thực phẩm ứng phó tình huống khẩn cấp, tỉnh có thể huy động các doanh nghiệp địa phương có xe, máy bố trí tại các địa bàn xung yếu để hỗ trợ khi cần thiết.

Công an Hà Tĩnh đưa người dân gặp nạn trong bão số 5 đến bệnh viện cấp cứu.

Liên quan đến công tác khắc phục hậu quả do bão lũ, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương khẩn trương khắc phục các trường học, khu vực dân cư hư hỏng, ngập lụt do mưa bão; tập trung khôi phục các vùng sản xuất.

Phó Thủ tướng giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong đó có các công ty điện lực trực thuộc huy động cán bộ, nhân viên làm ngày làm đêm, khẩn trương khôi phục ngay hệ thống điện để đảm bảo cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai, phục vụ đời sống và sản xuất của người dân và doanh nghiệp.