Bão số 15 Koto hoành hành, đe dọa gần 8.000 trường học ở Philippines

(VTC News) -

Theo Cơ quan Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (Pagasa), tính đến 3 giờ sáng 25/11, tâm bão Koto (tên địa phương là Verbena) nằm cách thành phố Surigao (tỉnh Surigao del Norte) khoảng 345 km về phía đông.

Lực lượng cứu hộ của Đơn vị Ứng phó Khẩn cấp thuộc Hội Chữ thập đỏ Philippines giải cứu những cư dân mắc kẹt trên mái các ngôi nhà bị ngập sâu tại Barangay Singcang Airport, thành phố Bacolod vào ngày 25/11. Ảnh: Bacolod.

Bão có sức gió mạnh nhất 45 km/h, giật 55 km/h, và đang di chuyển về phía tây với tốc độ 30 km/h. Trong khi đó, hiện tượng đường cắt gió vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến phía đông Luzon, còn gió mùa đông bắc đang hoạt động mạnh ở Bắc và Trung Luzon.

Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Philippines (DepEd), bản đồ đánh giá nguy cơ thiên tai cho thấy tình hình đáng lo ngại khi 7.939 trường học thuộc 93 khu vực giáo dục đang đối mặt với nguy cơ ngập lụt. Khu vực Đông Visayas ghi nhận số lượng trường học có nguy cơ cao nhất với 1.811 trường, tiếp theo là Vùng 5 với 1.518 trường và Vùng 13 với 1.237 trường.

Ngoài nguy cơ ngập lụt, còn có 5.354 trường học ở 89 khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất do mưa lớn. Các khu vực trũng thấp và miền núi ở Visayas cũng như Bắc Mindanao được đánh giá là dễ bị tổn thương nhất.

Pagasa dự báo Koto sẽ di chuyển qua miền trung Philippines, đi gần hoặc qua vùng biển Liloan, Cebu vào sáng sớm 26/11 và tiến đến Tibião, Antique vào chiều cùng ngày.

Trong 48 giờ tới, bão dự kiến sẽ mạnh lên thành bão nhiệt đới khi đi qua vùng biển Palawan.

Tín hiệu cảnh báo gió mạnh cấp 1 đã được ban hành cho nhiều khu vực rộng lớn, bao gồm Visayas, Bắc Mindanao, và một số vùng thuộc Mindoro, Samar, Leyte, Bohol, Cebu, Negros, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique và Palawan.

Koto là cơn bão nhiệt đới thứ 22 của Philippines trong năm 2025, và là cơn thứ ba trong tháng 11, sau bão Tino (Kalmaegi) và siêu bão Uwan (Fung-wong).

Bão Nhiệt đới với tên quốc tế là ‘Koto’ và đang được theo dõi trong Vùng Nhận diện Thiên tai của Philippines, tính đến 22h ngày 25/11/2025. Ảnh: GMA Integrated News

Theo bản cập nhật lúc 21h30 ngày 25/11 của Cục Khí tượng Trung ương của Đài Loan, Trung Quốc, Koto, cơn bão thứ 27 trong năm, dự báo sẽ di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc.

Theo CWA, tính đến 20h, tâm bão Koto nằm cách Eluanbi - cực nam của Đài Loan 1.210 km về phía nam, di chuyển về hướng tây bắc với tốc độ 27 km/h. Gió mạnh nhất gần tâm bão đạt 64,8 km/h và bán kính ảnh hưởng là 100 km.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Biển Đông chính thức đón cơn bão số 15 trong năm nay, có tên quốc tế là Koto. Dự báo, bão di chuyển rất phức tạp do chịu tác động của nhiều yếu tố.

Đến 4h sáng nay (26/11), vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 540km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Hiện các mô hình dự báo còn phân tán, song theo các chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi vào Biển Đông, bão sẽ liên tục mạnh lên, dự báo cường độ cực đại của bão mạnh cấp 11, giật cấp 14 khi đi vào vùng biển giữa đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa.

Sau đó, những hình thế chi phối đường đi của cơn bão có sự thay đổi. Theo tính toán của các chuyên gia khí tượng, thời điểm này khối áp cao cận nhiệt đới suy yếu, cùng lúc ở trên mực 5.000m sẽ có một rãnh gió Tây (đặc điểm làm cho bão có khả năng đi lên phía Bắc), trong khi ở mặt biển đang chịu tác động của không khí lạnh dồn xuống nên đường đi của bão lúc này tương đối phức tạp.

Bão có thể đi thẳng vào miền Trung và cũng có khả năng đi lệch lên phía Bắc hoặc lệch xuống phía Nam.