Áp thấp nhiệt đới Verbena sắp vào Biển Đông, có thể thành bão số 15

Theo Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA), tâm áp thấp nhiệt đới lúc 4 giờ sáng 24/11 cách thành phố Surigao, Surigao del Norte khoảng 330 km về phía Đông. Sức gió mạnh 45 km/h gần trung tâm, giật 55 km/h, di chuyển với tốc độ 30 km/h.

Áp thấp nhiệt đới Verbena. Ảnh: Cơ quan Khí tượng Philippines

Verbena dự kiến sẽ đi theo hướng Tây Tây Bắc, có thể đổ bộ hoặc di chuyển theo hướng sát bờ Đông Bắc Mindanao, sau đó quét qua quần đảo Visayas và phía Bắc Palawan. Đến sáng 26/11, áp thấp nhiệt đới vào đến Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có thể gây mưa lớn diện rộng ở khu vực Bắc và Trung Luzon, dự báo mưa to tại Caraga, Visayas, Occidental Mindoro, Aurora, Isabela và Cagayan. PAGASA cảnh báo lũ lụt nghiêm trọng và sạt lở đất có thể xảy ra, đồng thời ban hành cảnh báo gió mạnh cho bờ biển phía Bắc Bắc Luzon.

Cũng trong hôm nay 24/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia của Việt Nam dự báo Biển Đông sắp đón bão số 15 với diễn biến khó lường cả về cường độ và quỹ đạo. Thời điểm 13h ngày 24/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,6 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền Trung Philippines, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và duy trì cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Ngày 26/11, áp thấp nhiệt đới khả năng đi vào khu vực giữa Biển Đông, dọc vĩ tuyến 11-12 độ vĩ Bắc, có thể mạnh thành bão số 15.

Theo nhận định của Cục Khí tượng thuỷ văn, cường độ bão mạnh nhất dự kiến khi đi qua khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 10, giật cấp 13, sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây, hướng về đất liền Nam Trung Bộ, trọng tâm ảnh hưởng từ khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng (vùng từ Bình Định đến Bình Thuận cũ). Thời gian ảnh hưởng chính trong khoảng 28–30/11.