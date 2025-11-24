Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão khi vào Biển Đông, hướng về Nam Trung Bộ

(VTC News) -

Thông tin từ Cục Khí tượng thuỷ văn, sáng sớm 24/11, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Philippines mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 8h ngày 24/11, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 9,5°N - 128,4°E. Trong 1-2 ngày tới, dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Khoảng đêm 25 rạng sáng 26/11, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông. Trong ngày 26/11, khi còn cách đất liền Nam Trung Bộ khoảng 1.000km, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 15 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2025.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

"Cường độ mạnh nhất dự kiến khi đi qua khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 10, giật cấp 13. Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây, hướng về đất liền Nam Trung Bộ, trọng tâm ảnh hưởng từ khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng (vùng từ Bình Định đến Bình Thuận cũ), thời gian ảnh hưởng chính trong khoảng 28-30/11", cơ quan khí tượng thông tin.

Nhận định ban đầu về tác động trên đất liền của áp thấp nhiệt đới sau khả năng mạnh thành bão, cơ quan khí tượng cho hay, khi tiến vào vùng biển ven bờ, bão có thể giảm cường độ do tác động của không khí lạnh và nhiệt độ bề mặt biển thấp tại khu vực biển Nam Trung Bộ. Cường độ khi ảnh hưởng đến đất liền có thể ở mức bão cấp 8-9 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Dự kiến từ 28-30/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng, trong đó mưa mạnh nhất tập trung dọc dải ven biển.

Cũng theo Cục Khí tượng thuỷ văn, các tác động cụ thể cần tiếp tục được cập nhật theo số liệu quan trắc và dự báo trong 1-2 ngày tới.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trong 1 tháng tới (từ nay đến 20/12), trên khu vực Biển Đông khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, trên Biển Đông có 1,2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, đổ bộ vào đất liền Việt Nam 0,4 cơn.

Cũng trong khoảng thời gian này, tại các tỉnh, thành phố từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có thể xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng tập trung vào cuối tháng 11 và những ngày đầu tháng 12. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nguy cơ xuất hiện mưa rào và dông, tập trung vào thời kỳ cuối tháng 11/2025.