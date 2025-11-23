Đóng

Mầm mống bão số 15 xuất hiện, hướng đi giống hệt bão số 13

(VTC News) -

Áp thấp mới ở phía Đông Mindanao, Philippines có khả năng trở thành bão số 15 và hướng đi giống hệt bão số 13 Kalmaegi.

Hồng Thắm
