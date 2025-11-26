Bão số 15 Koto cách đảo Song Tử Tây 440km, quẩn thảo Biển Đông nhiều ngày

(VTC News) -

Tin bão số 15 Koto trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 7h hôm nay 26/11, vị trí tâm bão số 15 Koto cách đảo Song Tử Tây khoảng 440km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo đến 7h ngày 27/11, vị trí tâm bão số 15 trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 170km về phía Bắc, đổi hướng Tây Tây Bắc và di chuyển chậm lại với tốc độ 15-20km/h, khả năng mạnh thêm với cường độ cấp 10, giật cấp 13.

Bão số 15 Koto cách đảo Song Tử Tây khoảng 440km về phía Đông, cực đại có thể mạnh cấp 11, giật cấp 14. (Nguồn: NCHMF)

Đến 7h ngày 28/11, bão số 15 Koto tiếp tục quần thảo khu vực giữa Biển Đông, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 160km về phía Tây Bắc, đổi hướng Tây Tây Nam, di chuyển chậm, mỗi giờ đi được 5-10km, có thể mạnh thêm lên cường độ cấp 11, giật cấp 14.

Lúc 7h ngày 29/11, vị trí tâm bão số 15 Koto trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 270km về phía Tây Tây Bắc, tiếp tục đổi hướng Tây Tây Bắc, tốc độ chậm lại, mỗi giờ đi được khoảng 5km và duy trì cường độ cực đại cấp 11, giật cấp 14.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/h và cường độ suy yếu dần.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 26/11/2025

TP Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14°C. Nhiệt độ cao nhất 23-25°C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 10-13°C, có nơi dưới 9°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 12-15°C, vùng núi 10-12°C, vùng núi cao có nơi dưới 9°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc ngày nắng, đêm không mưa. Phía Nam mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-16°C, phía Nam 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 3, có nơi giật cấp 6-7. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-22°C, phía Nam 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28°C, phía Nam 28-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.