+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
'Rốn lũ' Hòa Thịnh: Gia đình 3 người tưởng đã chết vì mưa lạnh
(VTC News) -
Hình ảnh gia đình bà Trần Thị Lụa cố thủ trên mái nhà trong nhiều ngày đã trở thành biểu tượng đầy xúc động về lòng dũng cảm trước sự khắc nghiệt của thiên tai.
Hồng Thắm
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
500 CEO 'hiến kế' để Việt Nam, TP.HCM đón đầu những cơ hội mới
21:33 25/11/2025
Doanh nhân
Thủ tướng: Xử nghiêm cá nhân, doanh nghiệp tiếp tay, dung túng cho hành vi IUU
21:05 25/11/2025
Tin nóng
Quan chức Mỹ nói Ukraine đồng ý đề xuất hòa bình, Nga chưa lên tiếng
21:01 25/11/2025
Thời sự quốc tế
Podcast: Khi AI biến mọi thứ thành nội dung câu view
21:00 25/11/2025
Podcast VTC News
Bếp ăn dã chiến giữa hoang tàn sau lũ
20:43 25/11/2025
Đời sống
Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão, 2-3 giờ tới đi vào Biển Đông
20:36 25/11/2025
Thời tiết
Bão lụt '300 năm có một': Phố biến thành sông, dân Thái Lan đu dây điện tránh lũ
20:24 25/11/2025
Thời sự quốc tế
Bắt cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương
20:20 25/11/2025
Tin nóng
Thủ tướng kêu gọi chung sức, chia sẻ với Nhân dân miền Trung sau lũ lịch sử
20:10 25/11/2025
Tin nóng
5 anh trai mạnh nhất đội hình chung kết 'Anh trai say hi 2025'
19:50 25/11/2025
Ca Nhạc
Hòa Thịnh hoang tàn sau lũ dữ
19:47 25/11/2025
Đời sống
NEAC chuyển đổi hạ tầng Root CA quốc gia
19:42 25/11/2025
Chuyển đổi số
Thủ tướng: Cam kết tạo thuận lợi nhất để nhà đầu tư thành công ở Việt Nam
19:39 25/11/2025
Đầu Tư
Bệnh viện Thái Lan ngập trong lũ lịch sử, đối mặt nguy cơ thiếu oxy
19:33 25/11/2025
Thời sự quốc tế
MTTQ Việt Nam các cấp vận động hơn 3.200 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ
19:25 25/11/2025
Tin nóng
TP.HCM hướng đến đô thị quốc tế, Bí thư Trần Lưu Quang nêu những thách thức lớn
19:09 25/11/2025
Đầu Tư
Chủ tịch nước chủ trì họp giao ban công tác với Văn phòng Chủ tịch nước
18:48 25/11/2025
Chính trị
Bộ trưởng Bộ Công an nói về thiết bị giám sát người cai nghiện
18:05 25/11/2025
Bản tin 113
Ban Hiệu suất Chính phủ Mỹ bác tin bị xóa sổ
17:55 25/11/2025
Thời sự quốc tế
'Rốn lũ' Hoà Thịnh 6 ngày sau 'đại hồng thuỷ': Hoang tàn và trĩu nặng lo âu
17:45 25/11/2025
Đời sống
Bảo hiểm VietinBank xếp hạng 17 trong top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam
17:39 25/11/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Yamaha Grande - trọn vẹn công nghệ, tiết kiệm nhiên liệu dẫn đầu
17:35 25/11/2025
Thị trường
Mưa lũ miền Trung: 2.400 tỷ đồng bị cuốn trôi, người nuôi tôm trắng tay
17:34 25/11/2025
VTC NEWS TV
Giới đầu tư 'xoay trục' về nhà phố Vịnh Tiên, giá chỉ từ 134 triệu/m2 đất
17:32 25/11/2025
Bất động sản
SeABank ra mắt giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh
17:25 25/11/2025
Tài chính
Lộ trình cấm xe máy xăng ở Hà Nội thế nào?
17:25 25/11/2025
Tin nóng
Việt Nam khởi động dự án tăng cường năng lực ứng phó bạo lực gia đình
17:16 25/11/2025
Thời sự quốc tế
Nghiên cứu mới: Pin xe điện đời mới bền hơn, 'miễn nhiễm' với hỏng hóc
17:11 25/11/2025
Giao thông xanh
Lập 168 công ty 'ma', chi hơn 4,2 tỷ hối lộ cán bộ thuế
16:56 25/11/2025
Pháp đình
Bão 300 năm có một khiến 13 người chết, U22 Việt Nam có thể bị ảnh hưởng
16:54 25/11/2025
Bóng đá Việt Nam