Bão số 11 Matmo đổ bộ lần 2 vào Trung Quốc, Hà Nội mưa tăng dần từ trưa và chiều

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, bão số 11 Matmo đổ bộ lần 2 vào Trung Quốc ở khu vực Phòng Thành (tỉnh Quảng Tây). Lúc 6h ngày 6/10, cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h.

Các khu vực đất liền của Việt Nam không còn nguy cơ ảnh hưởng của gió cấp 8, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ tập trung vào buổi chiều tối và đêm 6/10.

Thời tiết Hà Nội sáng mưa nhỏ, trưa và chiều 6/10 mưa tăng dần, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ trên 150mm.

Bão số 11 Matmo đổ bộ lần 2 vào Trung Quốc. (Nguồn: NCHMF)

Cụ thể, từ sáng sớm 6/10 đến hết đêm 7/10, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi mưa rất to trên 350mm. Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ mưa rất to trên 200mm.

Ngoài ra, tác động của bão số 11 Matmo, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô) gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh, nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Trên đất liền khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 9, cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 Matmo, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 7/10 đến ngày 15/10, cơ quan khí tượng cho biết, từ 8/10, mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa giảm nhanh, khu vực này còn xảy ra mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nghệ An đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, từ đêm 7-8/10 mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Mưa rào và dông rải rác là thời tiết phổ biến ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong thời kỳ dự báo, mưa tập trung vào chiều và tối.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.