Bão Bualoi giật cấp 14 di chuyển nhanh, tiếp tục mạnh thêm khi vào Biển Đông

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 1h ngày 26/9, vị trí tâm bão Bualoi trên khu vực miền Trung Philippines. Bão giảm 1 cấp với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30km/h.

Dự báo khoảng đêm 26/9, bão Bualoi đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Lúc 1h ngày 27/9, bão số 10 Bualoi tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km. Vị trí tâm bão ở 13,8°N-118,9°E. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão Bualoi. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 1h ngày 28/9, bão số 10 Bualoi không đổi hướng, di chuyển nhanh với tốc độ 25-30km/h, khả năng mạnh trở lại. Vị trí tâm bão ở 15,8°N-112,5°E. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Đến 1h ngày 29/9, bão số 10 Bualoi di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, có thể tiếp tục mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở 18,3°N-107,4°E. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, cường độ suy yếu dần.

Tác động của bão Bualoi, từ chiều tối 26/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội.

Nhận định thời tiết trên đất liền nước ta trong ngày 26-27/9, cơ quan khí tượng cho biết, từ sáng sớm 26/9 đến sáng 27/9, Đông Bắc Bộ và Nam Phú Thọ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ trên 150mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Từ chiều 27/9, mưa lớn trên các khu vực này giảm dần.

Ngoài ra, ngày và đêm 26/9, Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.