Dự báo thời tiết ngày 26/9: Mưa lớn trút xuống Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 26/9/2025

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ nay đến sáng 27/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 50-120 mm, cục bộ trên 200 mm. Nguy cơ mưa xảy ra mưa lớn, lượng mưa có thể vượt ngưỡng 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn rủi ro về thiên tai như lũ quét, sạt lở, ngập lụt gây thiệt hại về vật chất.

Ngày 26/9, TP Hà Nội cũng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to, nhiệt độ cao nhất dao động 29-31°C.

Dự báo thời tiết ngày 26/9, miền Bắc tiếp tục hứng mưa lớn. (Ảnh minh hoạ: Quốc Anh)

Từ chiều 27/9, mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần.

Ngoài ra, trong ngày 26/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng mưa rào và dông rải rác. Từ 27/9, khu vực này khả năng hứng mưa lớn.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối 26/9, duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông đề phòng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 26/9/2025

TP Hà Nội có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Phía Nam mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.