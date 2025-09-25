Đóng

Bão Bualoi nối đuôi Ragasa, Bắc Bộ oằn mình chống đỡ

Bão số 9 Ragasa đang áp sát đất liền trong hôm nay, bão Bualoi đã nối đuôi chuẩn bị vào Biển Đông, dự báo cấp 11, giật cấp 14.

Chí Bảo
