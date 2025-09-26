Bão Bualoi di chuyển nhanh gấp đôi bão bình thường, Bắc và Trung Bộ sắp mưa lớn

(VTC News) -

Tin bão Bualoi gần Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 9h ngày 26/9, vị trí tâm bão Bualoi trên khu vực miền Trung Philippines, cường độ cấp 11, giật cấp 14.

Khoảng tối nay (26/9), bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Sau khi vào Biển Đông, bão số 10 Bualoi di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ rất nhanh, trung bình 30km/h, nhanh gấp đôi so với các cơn bão bình thường. Khoảng ngày 28/9, bão số 10 Bualoi hướng về vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa với cường độ có khả năng đạt cấp 13, giật cấp 15.

Dự báo bão số 10 Bualoi sau đó sẽ đổi hướng, đi dọc ven biển hướng về khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ và nam đồng bằng Bắc Bộ, thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp trong khoảng ngày 29/9.

Từ 28-30/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa-Huế hứng đợt mưa rất lớn.

Bão số 10 bualoi đang di chuyển với tốc độ rất nhanh, có thể lên đến 30km/h. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Cũng theo cơ quan khí tượng, đêm qua và sáng nay (26/9), Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to; Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa từ 19h ngày 25/9 đến 8h ngày 26/9 có nơi trên 90mm như: trạm Quất Đông (Quảng Ninh) 217,4mm; trạm Hương Trạch (Hà Tĩnh) 98,6mm; trạm Hướng Hóa (Quảng Trị) 143,4mm; trạm Quan Tượng Đài (TP Huế) 186,2mm…

Dự báo từ sáng 26/9 đến sáng 27/9, Đông Bắc Bộ, nam Phú Thọ và Thanh Hóa tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm. Từ chiều 27/9, mưa lớn ở các khu vực này giảm dần.

Ngoài ra, ngày và đêm 26/9, Tây Bắc Bộ, từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa dao động 20-40mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 27/9 đến ngày 5/10, cơ quan khí tượng cho biết, thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, đêm 28/9 đến ngày 30/9, khu vực này khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Trong đó, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng khoảng đêm 27-28/9 khả năng mưa lớn, từ 29/9 mưa giảm dần.

Trong thời kỳ dự báo, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu lúc chiều và tối, cục bộ mưa to. Ngày 28/9 mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.