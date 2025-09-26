Bão Bualoi cường độ mạnh, có thể gây tổng hợp nhiều loại hình thiên tai

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 17h ngày 26/9, vị trí tâm bão Bualoi ở vào khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 120,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 35km/h.

Dự báo khoảng 1-2 giờ tới, bão Bualoi sẽ di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10.

"Bão Bualoi là cơn bão di chuyển rất nhanh, khoảng 30-35 km/h, gần gấp đôi tốc độ trung bình. Cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển", cơ quan khí tượng nhận định.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão Bualoi đang di chuyển rất nhanh vào Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

Lúc 16h ngày 27/9, bão số 10 Bualoi ở trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, tiếp tục di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 35 km/h và có khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15.

Lúc 16h ngày 28/9, bão số 10 Bualoi trên vùng biển Nghệ An-TP Huế, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km, có thể tiếp tục mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Khoảng 13h ngày 29/9, bão số 10 Bualoi trên khu vực Thượng Lào, hướng di chuyển không đổi, đi nhanh với tốc độ 20-25km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Từ 72 đến 84 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, từ chiều tối 27/9, vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi (gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Lý Sơn) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng cao 3-5m, biển động mạnh.

Đến gần sáng 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-13, giật cấp 16; sóng cao 5-7m, biển động dữ dội.

Cùng thời điểm, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Ngoài ra, từ ngày 28-30/9, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng; trong khi từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa đến mưa to.