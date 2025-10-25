Bảng xếp hạng giải V.League 2025-2026 vòng 8 mới nhất

(VTC News) -

Câu lạc bộ Ninh Bình bước vào vòng 8 với vị trí đầu bảng xếp hạng. Đội bóng giữ kỷ lục bất bại của bóng đá Việt Nam đấu với PVF CAND trên sân nhà.

Tâm điểm của vòng đấu là màn so tài giữa 2 đội bóng ngành công an. CLB Công an Hà Nội và Công an TP.HCM đều có 14 điểm sau 7 vòng đấu đầu tiên, chia nhau 2 vị trí thứ 3 và thứ tư.

CLB Công an Hà Nội đấu với Công an TP.HCM.

Bảng xếp hạng V.League (vòng 8)

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Ninh Bình 7 17/6 17 2 Thể Công Viettel 7 12/4 15 3 CAHN 6 13/5 14 4 CA TP.HCM 7 9/7 14 5 Hải Phòng 7 14/9 11 6 Hà Tĩnh 7 5/7 9 7 Hà Nội 7 9/10 8 8 Nam Định 7 6/10 7 9 Becamex TP.HCM 7 8/12 7 10 PVF-CAND 7 9/11 7 11 SLNA 7 8/11 6 12 Đà Nẵng 7 7/11 5 13 Thanh Hóa 7 7/13 4 14 HAGL 6 1/8 3

Lịch thi đấu, kết quả vòng 8 V.League

Ngày Giờ Trận đấu 25/10 18h PVF CAND vs Ninh Bình 25/10 18h Becamex TP.HCM vs Hà Nội 26/10 17h Hoàng Anh Gia Lai vs Thể Công 26/10 18h Hải Phòng vs Hà Tĩnh 26/10 18h Sông Lam Nghệ An vs Thanh Hóa 27/10 18h Nam Định vs Đà Nẵng 27/10 19h15 CAHN vs CA TP.HCM

Thể thức V.League 2025-2026

V.League có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Đội vô địch V.League 2025-2026 được thưởng 5 tỷ đồng và giành quyền tham dự AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) mùa sau. Hai đội cuối bảng xuống hạng trực tiếp, nhường chỗ cho 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng giải Hạng Nhất.