Bạn nhớ tới chương trình nào khi nghe đoạn nhạc này?

Đại gia đình các dân tộc Việt Nam

"Đại gia đình các dân tộc Việt Nam" là chương trình được phát trên kênh VOV4 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam cùng chung sống như anh em một nhà, luôn thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Đồng hành cùng quá trình hội nhập và phát triển của đất nước, các dân tộc anh em trên đất nước ta tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam độc lập, thống nhất, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Chương trình được mở ra để thính giả khám phá hành trình bảo tồn và phát huy truyền thống dân tộc.