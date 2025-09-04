Bạn có biết đoạn nhạc hiệu sôi động này ở chương nào của VOV?

B

Âm nhạc với cuộc sống

Được phát trên kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình "Âm nhạc với cuộc sống" được nhiều khán thính giả yêu mến.

Âm nhạc luôn tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến cảm xúc của con người. Nó làm rung động tình cảm lắng đọng trong tâm hồn. Người viết nhạc mang cả tâm tư, tình cảm để viết nên những câu ca, nhịp điệu người ca sĩ, cũng gửi gắm trọn vẹn cảm xúc của mình trong từng lời ca, tiếng hát.

Đến với chương trình "Âm nhạc với cuộc sống", khán thính giả sẽ cùng khám phá những sắc màu cuộc sống qua sự kết hợp nhuần nhuyễn, hài hoà giữa ca từ và tiết tấu trong từng ca khúc.