Nhạc hiệu quen thuộc này gợi bạn nhớ tới chương trình nào của VOV?

Giai điệu quê hương

Quê hương là nguồn cội, là nơi đầy ắp những kỷ niệm, là chốn thiêng liêng để nhớ về mỗi khi đi xa, là nơi để mọi người tìm lại cảm giác ấm cúng, tìm lại chính con người mình. Đoạn nhạc hiệu trên là của chương trình "Giai điệu quê hương" trên kênh VOV5.

Đây chương trình âm nhạc dành cho đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc của Đài Tiếng nói Việt Nam, nơi chia sẻ với những người con xa xứ, cùng Kiều bào tìm lại ký ức quê hương. Những làn điệu chèo, điệu dân ca, những ca khúc trữ tình sâu lắng... giúp kết nối tâm hồn ở phương xa.