Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan gian trưng bày VOV, trải nghiệm kính VR

Sáng 28/8, trong khuôn khổ Lễ khai mạc Triển lãm Quốc gia A80 “Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), gian trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã thu hút đông đảo đại biểu và khách tham quan bởi cách kết hợp độc đáo giữa hiện vật lịch sử và công nghệ hiện đại.
Điểm nhấn gây ấn tượng mạnh là khu trải nghiệm thực tế ảo (VR), nơi khách tham quan có thể “xuyên thời gian” trở lại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 – thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tham quan và trải nghiệm thực tế ảo tại gian hàng của VOV.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghé thăm gian trưng bày của VOV tại triển lãm thành tựu Đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dành thời gian nghe lại những đoạn băng phát thanh gắn với các thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng ghé thăm gian trưng bày của VOV.
Bên cạnh ứng dụng VR, gian trưng bày của VOV còn gây xúc động mạnh với những hiện vật mang dấu ấn lịch sử, như chiếc loa công suất lớn từng bị bom đạn làm hư hại, nay vẫn lưu giữ những “vết thương” thời gian.
Trong không gian 500 m², VOV đã tái hiện chặng đường 80 năm của phát thanh quốc gia. Ký ức được tái hiện từ những buổi phát sóng đầu tiên, các đài sơ tán trong kháng chiến, cho đến hệ thống phát thanh hiện đại ngày nay.
Máy chữ của nhà báo Thanh Tùng.
Máy phát sóng ngắn HF20 công suất 20KW.
Khán giả dành thời gian nghe lại những đoạn băng ghi lại các chương trình phát thanh tại những thời khắc lịch sử của đất nước qua từng thời kỳ tại gian trưng bày của VOV.
Sự kết hợp giữa giá trị lịch sử và công nghệ mới tại gian hàng VOV cho thấy nỗ lực đổi mới trong cách truyền tải thông tin, để những sự kiện trọng đại của dân tộc không chỉ được ghi nhớ qua sách vở mà còn được “sống lại” một cách chân thực.