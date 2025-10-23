Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, miền Trung nguy cơ ngập lụt

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, áp thấp nhiệt đới đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Lúc 13h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 25km/h. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông, cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: NCHMF)

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6- 7, giật cấp 9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Ngoài ra, từ chiều tối nay 23/10 đến 28/10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Bồ, sông Hương (TP Huế) và các sông nhỏ lên mức báo động (BĐ)2-BĐ3, có sông trên BĐ3; sông Gianh (Quảng Trị), sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng), sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi) lên trên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng phát đi bản tin cảnh báo triều cường vùng ven biển phía Đông của Nam Bộ.

Theo đó, mực nước cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu đang có xu hướng biến đổi chậm. Trong ngày 22/10, đỉnh triều cao nhất tại trạm Vũng Tàu đạt 4,17m lúc 15h và trong sáng sớm 23/10 đạt 4,16m lúc 2h.

Từ chiều tối 23/10 đến 24/10, khu vực xuất hiện triều cường ở ven biển TP.HCM đến Cà Mau, thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 2-3h và 14-15h với độ cao nước lớn 4,15 - 4,2m.

Mực nước cao nhất ngày tại ven biển phía Đông của Nam Bộ khả năng vẫn duy trì ở mức cao trong 24-72 giờ tới, sau đó xuống chậm. Mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,1-4,15m.

"Đây là kỳ triều cường ở mức cao, khu ven biển phía Đông của Nam Bộ cần lưu ý đề phòng nguy cơ cao gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, ngoài đê bao ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm nguồn nước và sinh hoạt của người dân ở khu vực ven biển phía Đông của Nam Bộ", cơ quan khí tượng cảnh báo.