Không khí lạnh khiến bão số 12 tan, áp thấp nhiệt đới suy yếu nhanh

(VTC News) -

Áp thấp nhiệt đới ngoài Biển Đông được dự báo sẽ suy yếu nhanh và không có khả năng đi vào đất liền nước ta. Khối không khí lạnh mạnh tràn xuống từ phía Bắc đã tạo thành “bức tường” ngăn bão và áp thấp nhiệt đới.

Lúc 7h ngày 23/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 121,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 20km/h.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: NCHMF)

Đến 7h ngày 24/10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, đổi hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Khoảng 7h ngày 25/10, áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 250km về phía Đông, đổi hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 20 km/h, cường độ suy yếu dần còn dưới cấp 6.

Ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng sớm nay (23/10), sau khi đi vào vùng biển ven bờ khu vực TP Huế - Đà Nẵng, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 12 Fengshen) đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Lúc 7h, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, suy yếu và tan dần.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông và hoàn lưu sau bão nên tình hình mưa lớn ở khu vực Trung Bộ, gió mạnh trên biển còn phức tạp.

Dự báo về đợt mưa to diện rộng ở miền Trung, cơ quan khí tượng cho biết, đêm qua và sáng nay (23/10), Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 22/10 đến 8h ngày 23/10 có nơi trên 80mm như: trạm Hồ Mạc Khê (Hà Tĩnh) 149,6mm; trạm Trường Xuân (Quảng Trị) 89,2mm; trạm vườn Quốc gia Bạch Mã (TP Huế) 108mm…

Từ sáng 23/10 đến đêm 24/10, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ mưa rất to trên 300mm. Trong đó, Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng mưa to đến rất to với lượng mưa dao động 200-350mm, có nơi trên 700mm. Nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa vượt mức 150mm chỉ trong 3 giờ.

Ngoài ra, ngày và đêm 23/10, Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 15-30mm, cục bộ mưa to trên 80mm.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, lượng mưa 40-80mm, cục bộ trên 150mm. Mưa lớn ở khu vực này khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025.

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Hà Tĩnh: Cẩm Lạc, Kỳ Xuân, phường Vũng Áng, Cẩm Hưng, Cẩm Trung, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, phường Hải Ninh, phường Hoành Sơn, phường Sông Trí.

Quảng Trị: Tà Rụt, Đakrông, Phú Trạch, Ái Tử, Ba Lòng, Bến Quan, Bố Trạch, Cam Lộ, Hải Lăng, Kim Ngân, Lệ Ninh, Nam Trạch, phường Đồng Sơn, phường Quảng Trị, Quảng Ninh, Trường Ninh, Trường Phú, Trường Sơn.

TP Huế: Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô, Khe Tre, Lộc An, phường Phong Điền, A Lưới 1, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Hưng Lộc, Nam Đông, phường Hương An, phường Hương Trà, phường Kim Long, phường Kim Trà, phường Phong Thái, phường Phú Bài.

TP Đà Nẵng: phường Hải Vân.