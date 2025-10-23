Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro trong mưa lạnh 18°C

Khối không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh, thành miền Bắc và lan xuống một số nơi ở Trung Trung Bộ. So với hôm qua, nhiệt độ Hà Nội hôm nay (23/10) thấp hơn, trời chuyển lạnh rõ rệt, nền nhiệt giảm xuống chỉ còn 18°C.