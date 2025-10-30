AFC lên tiếng, Malaysia khó thoát án bị xử thua tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Tờ New Straits Times dẫn lời Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Windsor Paul John cho biết cơ quan này sẽ hành động dựa trên kết luận của LĐBĐ thế giới (FIFA) trong vụ gian lận nhập tịch của cầu thủ Malaysia. Tuy nhiên, AFC chỉ quan tâm đến phán quyết về tính hợp lệ của các cầu thủ có liên quan.

“Dù đó là quyết định của Ủy ban kháng cáo hay của CAS, chúng tôi sẽ coi đó là phán quyết cuối cùng. Tất cả phụ thuộc vào FAM. Khi điều đó xảy ra, hồ sơ vụ án sẽ được chuyển cho AFC xem xét, và chúng tôi sẽ hành động phù hợp theo bối cảnh của quyết định FIFA cũng như mức độ ảnh hưởng đến các trận đấu của AFC", ông Windsor nói.

Theo kết luận ban đầu của FIFA, LĐBĐ Malaysia (FAM) gian lận nghiêm trọng trong quá trình nhập tịch của 7 cầu thủ gồm Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces và Gabriel Palmero. Cả 7 người này đều bị phạt tiền và cấm thi đấu 1 năm. LĐBĐ Malaysia cũng bị phạt tiền.

Đội tuyển Việt Nam có thể đảo ngược trận thua 0-4 trước Malaysia thành thắng 3-0.

Kết luận này của FIFA đồng nghĩa 7 cầu thủ nhập tịch nêu trên không đủ tư cách thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Nếu FAM kháng cáo không thành công, hoặc không đảo ngược được nhận định của FIFA về tính hợp lệ của cầu thủ, LĐBĐ châu Á sẽ xem xét kỷ luật.

Theo quy chế của FIFA và AFC, đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua tất cả các trận đấu có ít nhất một trong 7 cầu thủ vi phạm ra sân. Cụ thể, đó là 2 trận Malaysia thắng đội tuyển Việt Nam 4-0 và thắng Nepal 2-0 ở vòng loại Asian Cup 2027.

"Chúng tôi chỉ xem xét tính hợp lệ của cầu thủ, vì đó là điều liên quan đến AFC, không phải phần khác", Tổng thư ký AFC cho biết thêm.

Kết quả kháng cáo dự kiến được công bố hôm nay 30/10. Dù vậy, LĐBĐ Malaysia có quyền kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS). LĐBĐ châu Á có thể chờ đến hết ngày 31/3 để đưa ra phán quyết có xử thua hay trừ điểm đội tuyển Malaysia hay không. Đó là thời điểm cần chốt danh sách các đội tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Tính đến thời điểm hiện tại, Liên đoàn bóng đá Malaysia chưa từng xác nhận nguồn gốc thực sự của các cầu thủ Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces và Gabriel Palmero. Nội dung kháng cáo mà FAM nêu ra trong các văn bản, phát biểu công khai đều nhằm mục đích khẳng định sự vô can trong việc hồ sơ nhập tịch của nhóm cầu thủ nêu trên bị sai lệch so với giấy tờ gốc.