80 năm Phát thanh đối ngoại: Tự hào và phát triển

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ cùng Ban lãnh đạo Đài TNVN; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành; đại sứ, đại diện ngoại giao các nước, đại diện các cơ quan, tổ chức quốc tế tại Việt Nam tham dự.

Trong diễn văn khai mạc, bà Phó Cẩm Hoa, Trưởng ban Ban Đối ngoại, điểm lại những nét nổi bật trong hành trình 80 năm hình thành và phát triển của Ban Đối ngoại, đơn vị ra đời cùng ngày với Đài Tiếng nói Việt Nam (07/09/1945). Từ 1 đơn vị với 3 chương trình thời sự phát sóng bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Quảng Đông (Trung Quốc), nay đã phát 13 thứ tiếng.

Bà Phó Cẩm Hoa, Trưởng ban Ban Đối ngoại - Đài TNVN phát biểu khai mạc.

"Trên chặng đường ấy, Phát thanh Đối ngoại đã luôn luôn phát huy sức mạnh của truyền thông đối ngoại, đưa tin kịp thời và chính xác về Việt Nam anh dũng kiên cường, dân tộc Việt Nam yêu chuộng hoà bình, khao khát vươn mình để “sánh vai cùng các cường quốc năm châu”.

Qua làn sóng Phát thanh Đối ngoại, thính giả sinh sống tại nhiều quốc gia, châu lục trên thế giới hiểu Việt Nam hơn, từ đó mà yêu hơn đất nước hình chữ S, yêu hơn dân tộc cần cù chịu khó, thông minh, năng động với truyền thống tương thân tương ái, yêu hơn nền văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc để rồi từ đó ủng hộ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, kiến thiết đất nước ngày nay", bà Phó Cẩm Hoa cho biết.

Chia sẻ ký ức làm phát thanh đối ngoại, bà Nguyễn Thị Huệ, nguyên Trưởng ban Ban Đối ngoại, nêu rõ: "Tôi thấy mình thật may mắn và tự hào khi được sống, cống hiến và làm việc cho Đài Tiếng nói Việt Nam - ngôi nhà gắn bó bao thế hệ phóng viên, biên tập viên, biên dịch viên và phát thanh viên, nơi nuôi dưỡng lý tưởng, tình yêu nghề và lòng tự hào dân tộc của chúng tôi.

33 năm tại Ban Đối ngoại là cả cuộc đời tôi được sống trọn với nghề, là những tháng năm đầy ắp kỷ niệm, là tuổi trẻ, là sự dấn thân, và là nơi tôi đã nhận được biết bao yêu thương, tình đồng nghiệp, tình người, để tôi lớn lên và trưởng thành".

Tại lễ kỷ niệm đã trao giải cuộc thi Bạn biết gì về Việt Nam năm 2025. Cuộc thi do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức định kỳ 5 năm/lần, từ năm 1985 đến nay, đã trở thành “thương hiệu” đặc biệt của Đài.

Đánh giá cao sự thành công của cuộc thi năm nay, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển, Chủ tịch Hội đồng giám khảo cuộc thi, nhấn mạnh: "Ban Tổ chức đã nhận được hơn 340 bài thi của thính giả từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, đánh dấu là năm có số lượng bài dự thi cao nhất từ khi cuộc thi được Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức. Cuộc thi Bạn biết gì về Việt Nam năm 2025, không chỉ đo mức độ hiểu biết về Việt Nam mà còn là thước đo tình cảm của thính giả quốc tế dành cho Đài Tiếng nói Việt Nam.

Những thí sinh đoạt giải hôm nay là “đại sứ hữu nghị” mang tình cảm nhân dân các châu lục gửi đến Đài Tiếng nói Việt Nam nói riêng và đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình nói chung".

Ban Tổ chức đã trao giải thưởng xuất sắc nhất của cuộc thi Bạn biết gì về Việt Nam năm 2025 cho 3 thính giả: Rudy Hartono (Indonesia), Vicentiu Daniel Gheorghe (Rumani), Oikawa Kazuaki (Nhật Bản). Phần thưởng là chuyến du lịch Việt Nam 5 ngày, 4 đêm.

Bày tỏ niềm vui khi được là 1 trong số 3 thính giả đoạt giải thưởng cao nhất của cuộc thi Bạn biết gì về Việt Nam 2025, thính giả Vicentiu Daniel Gheorghe chia sẻ: "Đài TNVN là nhịp cầu nối bạn bè trên khắp thế giới. Tôi rất ấn tượng với những bản tin đáng tin cậy của VOV cũng như những chương trình văn hóa rất hay, rất thú vị, do đó, tôi muốn lan tỏa những chương trình của VOV tới những người bạn xung quanh".

Chúc mừng Đài TNVN và Ban Đối ngoại nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, ông Rogelio Polanco Fuentes, cho rằng: "Các chương trình phát sóng của VOV và của Ban Đối ngoại cho thấy nỗ lực đáng trân trọng của Việt Nam nhằm xây những nhịp cầu hữu nghị với toàn thế giới. Sinh ra trong những ngày sôi sục của công cuộc giành độc lập dân tộc và là những nhân chứng đặc biệt của cuộc đấu tranh giải phóng, thống nhất và kiến thiết đất nước của nhân dân Việt Nam. VOV và VOVWORLD đã và đang truyền tải thông điệp mạnh mẽ về hòa bình trong suốt 8 thập kỷ qua".

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của Ban Đối ngoại, đơn vị thực hiện truyền thông đối ngoại lớn nhất nước tính theo số lượng ngôn ngữ.

Để phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ đề nghị thời gian tới, Ban Đối ngoại cần tiếp tục “Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Hội nhập - Đổi mới - Phát triển”.

Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại lễ kỷ niệm.

"Để Ban Đối ngoại giữ vững là ngọn cờ đầu của Phát thanh Đối ngoại toàn quốc, để cạnh tranh được với các Đài Đối ngoại trong khu vực và trên thế giới trong thời đại lên ngôi của mạng xã hội và công nghệ số, các nhà quản lý đối ngoại phải có tầm tư duy chiến lược, nắm bắt xu thế thế giới để định hướng phát triển truyền thông đối ngoại.

Các nhà báo đối ngoại cần giỏi cả về báo chí và ngôn ngữ, đồng thời phải có khả năng ứng dụng công nghệ. Nắm vững công nghệ mới, sử dụng các tiện ích tối ưu của trí tuệ nhân tạo trong quá trình tác nghiệp là yêu cầu hết sức cần thiết với phóng viên, nhưng hơn bất kỳ lúc nào, phóng viên phải có tư duy, năng lực để làm chủ những công nghệ đó", Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ cho biết.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tặng Bằng khen Ban Đối ngoại.

Cũng tại buổi lễ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng Bằng khen Ban Đối ngoại vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền với quá trình 80 năm xây dựng và phát triển; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tặng Bằng khen Ban Đối ngoại vì đã có những đóng góp và thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen Ban Đối ngoại vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và Quân đội nhân dân Việt Nam.