Thành lập Quỹ chính sách, đối ngoại quốc phòng

Chính phủ ban hành Nghị định số 240/2025 quy định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ chính sách, đối ngoại quốc phòng.

Quỹ chính sách, đối ngoại quốc phòng (Quỹ) là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Quỹ được đặt tại Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng quyết định về tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ theo quy định tại Nghị định này.

Nghị định nêu rõ, ngân sách nhà nước không hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Quỹ. Việc quản lý, sử dụng Quỹ phải đúng mục đích, đúng pháp luật, kịp thời, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Một trong các nguyên tắc hoạt động của Quỹ là không tiếp nhận các khoản đóng góp, tài trợ, ủng hộ gây phương hại đến lợi ích quốc gia, an ninh, quốc phòng, vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động khác trái quy định pháp luật. Đồng thời, Quỹ cũng không hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân hoạt động phi pháp trái với quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo Nghị định, Quỹ tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp, tài trợ, ủng hộ bằng tiền, hiện vật của doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Quân đội để thực hiện công tác chính sách, đối ngoại quốc phòng.

Quỹ có nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động chính sách, đối ngoại quốc phòng mà ngân sách Nhà nước chưa bảo đảm hoặc đã bảo đảm nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Đồng thời, Quỹ phải thực hiện chế độ báo cáo, kế toán theo quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Quỹ được sử dụng ngân sách hoạt động nhàn rỗi của Quỹ để gửi tiết kiệm kỳ hạn tối đa không quá 12 tháng tại các ngân hàng thương mại nhằm mục đích gia tăng ngân sách hoạt động của Quỹ.

Nghị định nêu rõ, Hội đồng quản lý Quỹ gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên. Chủ tịch Quỹ do Bộ trưởng Quốc phòng bổ nhiệm, miễm nhiệm; các Phó Chủ tịch và thành viên do Bộ trưởng Quốc phòng quyết định về số lượng, bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch Quỹ. Cơ quan thường trực quản lý Quỹ do Bộ trưởng Quốc phòng chỉ định.

Theo Nghị định, Quỹ được hình thành từ nguồn đóng góp, ủng hộ, tài trợ bằng tiền, tài sản, hiện vật của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội; nguồn thu từ lãi tiền gửi; các nguồn thu đóng góp, ủng hộ, tài trợ và thu khác theo quy định của pháp luật.

Các nguồn tài chính trên, được tiếp nhận tại cơ quan quản lý Quỹ bằng hình thức trực tiếp hoặc thông qua tài khoản được mở tại ngân hàng theo quy định.

Trường hợp tiếp nhận các khoản đóng góp, ủng hộ, tài trợ bằng tiền: Quỹ thực hiện tiếp nhận trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thực hiện thông qua tài khoản của Quỹ mở tại Ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

Trường hợp tiếp nhận các khoản đóng góp, ủng hộ, tài trợ bằng tài sản, hiện vật: Quỹ thực hiện tiếp nhận trực tiếp tại cơ quan quản lý Quỹ hoặc tại địa điểm theo thỏa thuận giữa Quỹ và bên đóng góp, ủng hộ, tài trợ. Giá trị tiếp nhận đóng góp, ủng hộ, tài trợ bằng tài sản, hiện vật được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam và được ghi nhận tại hồ sơ nhận đóng góp, ủng hộ, tài trợ.

Với hình thức tài trợ bằng công trình, việc thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán, cấp giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng công trình, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, bảo hiểm công trình xây dựng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư xây dựng.

Chính phủ quy định, Quỹ chi cho các đối tượng chính sách, chương trình chính sách đã có chủ trương của Đảng, Nhà nước hoặc theo quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng; chi hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; chi hỗ trợ các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng; chi hỗ trợ tôn tạo, trùng tu, tu bổ các công trình văn hóa, di tích lịch sử gắn liền với các cuộc cách mạng của dân tộc; nghĩa trang liệt sỹ.

Bên cạnh đó, Quỹ chi cho hoạt động đối ngoại quốc phòng của Bộ Quốc phòng hoặc hoạt động đối ngoại theo chủ trương của Đảng, Nhà nước; chi hỗ trợ các nước trên thế giới khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.