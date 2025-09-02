Dàn khí tài hiện đại của quân đội phô diễn sức mạnh trên Quảng trường Ba Đình

Điểm nhấn của cuộc diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 là màn xuất hiện của nhiều khí tài hiện đại, thể hiện sức mạnh, tiềm lực quốc phòng và khẳng định bước tiến trong quá trình hiện đại hóa của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Màn phô diễn sức mạnh của lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam có sự xuất hiện của các loại xe tăng T-54B, T-55, T-90S và T-62.
Dẫn đầu khối xe thiết giáp do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất là xe chiến đấu bộ binh XCB-01 - xe bọc thép bánh xích được trang bị pháo nòng trơn 73 mm, súng phòng không 12,7 mm, súng đại liên 7,62 mm và tên lửa chống tăng B72. Tiếp theo là xe thiết giáp XTC-02 - xe được trang bị súng máy phòng không 12,7 mm và đại liên 7,62 mm.
Khối các loại xe thiết giáp hiện đang có trong biên chế của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Đội hình tên lửa chiến lược Scud-B - hỏa lực mặt đất chiến lược tầm xa, biểu tượng của sức mạnh và ý chí "Quyết chiến - Quyết thắng" của Bộ đội Pháo binh - Tên lửa.
Tổ hợp tên lửa Trường Sơn, sản phẩm do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) nghiên cứu, phát triển và sản xuất trong nước. Sự kết hợp đồng bộ này giúp tổ hợp có khả năng giám sát diện rộng trên biển, thu thập và xử lý thông tin mục tiêu nhanh chóng, lựa chọn đối tượng tác chiến và thực hiện đòn đánh tên lửa chính xác.
Khối phương tiện của các lực lượng Phòng không đi qua lễ đài.
Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT do Viettel nghiên cứu, cải tiến và hiện đại hóa lăn bánh trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.